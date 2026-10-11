Efraín Juárez pierde el liderato de la liga húngara con el Gyori ETO

El Győri ETO, dirigido por el mexicano Efraín Juárez, perdió 1-0 ante el Puskás Akadémia FC en la novena jornada de la Primera División de Hungría y cayó al tercer puesto de la clasificación. Un gol de Dániel Lukács al minuto 11 definió el encuentro y permitió al conjunto rival quedarse con el liderato en solitario.

Ambos equipos llegaron a la fecha con 15 puntos, por lo que el enfrentamiento representaba la oportunidad de tomar ventaja en la tabla. Sin embargo, la derrota dejó al equipo del entrenador mexicano por detrás del Puskás Akadémia y del Vasas Budapest SC, que también suma 15 unidades.

Dániel Lukács define el partido en el primer tiempo

La anotación llegó al minuto 11, después de una jugada que comenzó con un despeje del guardameta del Győri ETO, Samuel Petráš. El Puskás Akadémia recuperó la pelota y Laros Duarte filtró un pase entre dos defensores para habilitar a Palkó Dárdai.

El atacante realizó un primer remate que terminó estrellándose en el poste izquierdo. El rebote quedó a disposición de Dániel Lukács, quien aprovechó que Petráš todavía no había recuperado su posición después de salir a achicar el disparo inicial.

El delantero conectó el balón y consiguió el único tanto del encuentro. La anotación resultó suficiente para que el Puskás Akadémia se llevara los tres puntos, mientras que el equipo de Juárez no pudo evitar la derrota que modificó su posición en la clasificación.

Győri ETO cae al tercer puesto de la clasificación

Después de nueve jornadas, el conjunto dirigido por el mexicano acumula 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y dos derrotas. Aunque mantiene la misma cantidad de unidades que el Vasas Budapest SC, la derrota lo relegó al tercer lugar de la tabla.

El Puskás Akadémia, por su parte, quedó tres puntos por encima del Győri ETO y se mantiene como el único equipo invicto del campeonato húngaro. La diferencia en unidades coloca al equipo de Juárez ante la necesidad de recuperar terreno en las siguientes jornadas.

El club tampoco disputa actualmente competiciones europeas. Su participación internacional terminó en las rondas previas, tras caer frente al Víkingur Reykjavík de Islandia en la clasificación de la UEFA Champions League y ante el Riga FC de Letonia en las eliminatorias de UEFA Conference League.

Los próximos partidos de Efraín Juárez en Hungría

El Győri ETO tendrá su siguiente compromiso de liga el sábado 17 de octubre, cuando enfrente al Paksi SE. El partido representará una nueva oportunidad para sumar puntos y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

Posteriormente, el equipo de Juárez volverá a la actividad de copa a finales de octubre, cuando se mida al Zalaegerszegi TE. Con la liga y la copa como sus competiciones en curso, el conjunto húngaro buscará retomar el paso después de perder el duelo directo por el liderato.