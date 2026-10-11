Buenas noticias para Chivas con la lesión de Diego Campillo

Más allá del resultado en el Clásico Tapatío, las Chivas tienen más preocupación por lo que le pasó a Diego Campillo. El central rojiblanco no pudo continuar el partido ante Atlas y aunque se veía una lesión complicada, parece haber buenas noticias.

Después del empate, Gabriel Milito confesó que se estaba preocupado por el estado de salud de Campillo, sobre todo porque hace un año se lesionó y estuvo fuera varios meses, precisamente en un Clásico Tapatío.

Diego Campillo no pudo completar el Clásico Tapatío y enciende las alarmas en Chivas MEXSPORT

Diego Campillo no sufriría fractura y Chivas respira

A pesar de ello, parece haber buenas noticias en el Guadalajara, ya que aunque Milito había adelantado una lesión de gravedad, todo indicaría que Campillo ha librado la fractura.

De acuerdo con información de Rodrigo Camacho, los primeros exámenes que se le han hecho al canterano rojiblanco han descartado una fractura en el quinto metatarsiano.

Sin embargo, el Rebaño continuará realizando pruebas médicas para determinar cuál es la gravedad de la lesión que presenta Campillo y cuánto tiempo estará fuera.

Lo curioso es que en el Apertura 2025, Diego sufrió una lesión precisamente ante Atlas y específicamente fue la que acaba de ser descartada, fractura en el quinto metatarsiano, aunque aquella ocasión fue en el pie izquierdo, misma que lo dejó fuera tres meses.

¿Cuál es el siguiente partido de Chivas?

Para la jornada 12, las Chivas se mantienen en la Perla Tapatía, ya que reciben en el Estadio Akron a los Tigres de Víctor Manuel Vucetich.

El Rebaño necesita de la victoria urgentemente ya que van tres partidos seguidos que no lograr ganar (dos empates y una derrota) y así poder volver al Top 3 de la tabla general del Apertura 2026.