Edson Álvarez continúa borrado en West Ham pese a cambio de DT

El panorama para Edson Álvarez en el West Ham United se mantiene completamente oscuro a pesar de los recientes cambios en el banquillo. Tras la salida de Nuno Espírito Santo y el nombramiento de Scott Parker como nuevo timonel, la expectativa sobre un posible regreso del mediocampista mexicano era alta; sin embargo, su realidad no ha cambiado en absoluto.

Con el relevo en la dirección técnica se abrió una pequeña ventana de esperanza para el canterano del América. Lamentablemente para la causa del seleccionado nacional, Parker ha mantenido la misma postura que su antecesor, dejando en evidencia que la marginación del futbolista azteca dentro del plantel continúa de forma tajante.

La prueba definitiva se presentó en el reciente compromiso entre el Blackburn Rovers y el West Ham. Álvarez no fue incluido ni siquiera en la lista de convocados, sumando un partido más desde la tribuna y confirmando que no entra en los planes del cuerpo técnico ni en la planificación deportiva del club.

Esta seguidilla de ausencias incrementó las especulaciones sobre el origen real de su situación. Al mantenerse la misma tónica tras el cambio de entrenador, todo apunta a que la inactividad del "Machín" no responde a un tema táctico o de rendimiento, sino a un lineamiento que proviene directamente de la directiva de los Hammers.

La falta de minutos del contención azteca es alarmante para un jugador de su jerarquía en Europa. En lo que va del año futbolístico, Edson únicamente registra 75 minutos disputados, los cuales corresponden al duelo de la primera ronda de la Carabao Cup ante el Portsmouth, siendo su única participación oficial en la campaña.

Ante este complejo escenario, una salida en el mercado invernal parece la única solución viable. Se contempla que durante la próxima ventana de transferencias, la cual abrirá sus puertas en poco menos de dos meses, el entorno del futbolista busque opciones para concretar su acomodo en otro club que le garantice continuidad.

Edson Álvarez tuvo minutos con el West Ham en partido amistoso X:@WestHam

Edson borrado del West Ham y del Tri

La inactividad a nivel de equipos ya comenzó a repercutir de manera directa en su trayectoria internacional con la Selección Mexicana. Álvarez no entró en la lista de convocados para la Fecha FIFA de este mes de noviembre, evidenciando un drástico retroceso dentro del combinado nacional.

El mediocampista pasó de ser capitán e indiscutible en la columna vertebral del equipo previo a la Copa del Mundo a quedar relegado del Tri. Desde que Rafael Márquez asumió las riendas del banquillo azteca, el "Machín" no ha sido tomado en cuenta, confirmando que su momento más difícil en Europa ya le pasó factura en el plano Selección