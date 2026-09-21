Canelo Álvarez, seguro de vencer a Mbilli: "No puede vencerme en esta vida"

Saúl Álvarez volverá a los rings después de su derrota ante Terence Crawford y lo hará enfrentado a Christian Mbilli, a quien le lanzó una advertencia y aseguró que no podrá ganarle.

En el programa promocional Face Off, producido por DAZN, el Canelo Álvarez no se guardó nada ante su próximo rival, el campeón del CMB de peso supermedio. El mexicano reaccionó con molestia a los comentarios del franco-camerunés, quien lo había tildado de “viejo” y señaló que su nivel ya no es el de hace cinco años.

No estoy de acuerdo, pero él se va a dar cuenta. Ni siquiera si tuviera 50 años podría vencerme. Estamos en un nivel completamente diferente”, afirmó.

Saúl "Canelo" Álvarez definió su concepto de disciplina previo a su pelea contra Christian Mbilli Foto tomada de Instagram canelo

El tapatío insistió en la diferencia de categoría, haciendo énfasis que él está a otro nivel y elevó el tono de la confrontación verbal.

Él se va a dar cuenta de que este nivel es muy diferente. Aunque tuviera 50 o 60 años, no podría vencerme en esta vida. Y lo descubrirá. No importa lo que pase, necesitarías a diez como tú para vencerme”, sentenció.

El mexicano también criticó el estilo de su rival, comparándolo con la reciente pelea de Mbilli ante Lester Martínez, y dejó claro que no podrá pelear de la misma manera contra él.

“No hay forma de que pelee así contra mí porque yo no soy Martínez… Eso no es boxeo. Es simplemente un nivel diferente. Él lo va a descubrir”, comentó.

Álvarez no solo se mostró confiado en su superioridad técnica, sino que expresó entusiasmo por el estilo agresivo de Mbilli.

El excampeón indiscutido aseguró que está listo para lastimarlo e incluso detenerlo, y remató: “Es un campeón. Por eso lo elegí: quiero pelear contra campeones. No sé si tiene la capacidad para manejar la situación, pero lo veremos”.

Canelo busca recuperar el cetro ante un Mbilli invicto

La pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli se disputará el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el título supermedio del Consejo Mundial de Boxeo.

Será el regreso al ring de ambos tras más de un año de inactividad: Álvarez no pelea desde su derrota por decisión unánime ante Terence Crawford en septiembre de 2025, mientras que Mbilli, con récord de 29-0-1 y 24 nocauts, se elevó a campeón pleno del CMB después del retiro de Crawford y llega como favorito a imponer su presión constante.

Mbilli confía en su volumen de golpes y agresividad para incomodar al mexicano, a quien considera vulnerable por la edad y el tiempo fuera del cuadrilátero.

Canelo, por su parte, apuesta a su experiencia, precisión y poder de contragolpe para neutralizar el avance del campeón y recuperar un título mundial.