Levi Liessem, la joya del Colonia que podría jugar con México

En el arranque de la temporada 2026-27, Levi Liessem se ha consolidado como titular en el equipo Sub-17 del FC Köln.

El jugador, que se desempeña como defensa central, de 16 años ha sido alineado desde el inicio en los primeros compromisos de su equipo dentro de la competencia alemana de categorías inferiores y ha demostrado grandes cosas, respondiendo a la confianza que el cuerpo técnico juvenil deposita en él.

Aunque aún se encuentra lejos del salto al futbol profesional, su presencia regular en uno de los equipos formativos más reconocidos de Alemania confirma que el proceso de desarrollo del central avanza de manera prometedora dentro de las estructuras del club de Colonia.

Levi Liessem en un partido con el Colonia Instagram

¿Quién es Levi Liessem?

Levi Liessem, nacido el 27 de julio de 2010, es un defensa central que milita en el Sub-17 del Colonia.

Todo su proceso formativo como jugador lo lleva en las categorías inferiores del club y juega como defensa, posición en la que ya acumula minutos importantes al inicio de la temporada 2026-27, siempre como titular y con la responsabilidad de jugar el partido completo.

Su vínculo con México proviene de su padre, originario de la Ciudad de México, lo que le otorga raíces mexicanas y ha despertado el interés de los aficionados del futbol nacional.

Aunque su formación se desarrolla íntegramente en Alemania, esa ascendencia abre la puerta a que, en el futuro, pueda ser considerado por la Selección Mexicana. Por ahora, su camino apenas comienza y su progresión en el Colonia será clave para seguir de cerca.