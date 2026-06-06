Alemania vence 2-1 a Estados Unidos en amistoso previo al Mundial 2026

A solo cinco días de que ruede el balón en la Copa del Mundo, la Selección de los Estados Unidos recibió una fuerte dosis de realidad. El combinado de las Barras y las Estrellas cayó 1-2 frente a su similar de Alemania en un vibrante partido amistoso disputado en el Soldier Field de Chicago, el cual sirvió como el último ensayo general de ambos previo a su debut mundialista.

El cuadro teutón pegó primero y de forma devastadora. Apenas al minuto 2 del encuentro, un centro preciso al corazón del área estadounidense encontró a Kai Havertz, quien midió de forma perfecta el esférico para conectar un sólido testarazo que mandó la de gajos al fondo de las redes, decretando el 0-1 tempranero.

Alemania impuso condiciones ante los Estados Unidos IMAGN IMAGES via Reuters

Antonee Robinson revivió la ilusión con un golazo

A pesar del balde de agua fría, los dirigidos por Mauricio Pochettino mostraron personalidad en la cancha. El cuadro norteamericano no se cayó anímicamente y comenzó a hilvanar jugadas de peligro para horadar la muralla defensiva alemana en busca del empate.

La recompensa llegó al minuto 37 tras un tiro de esquina. Luego de un rechace defensivo, el lateral Antonee Robinson se encontró con el balón en las afueras del área y, sin pensarlo dos veces, prendió la pelota de primera intención para clavar un auténtico golazo que puso el 1-1 en la pizarra.

Estados Unidos y Alemania mostraron intensidad en su último amistoso previo al Mundial IMAGN IMAGES via Reuters

Sin embargo, el poderío de la 'Mannschaft' terminó por imponer condiciones en la parte complementaria. Al minuto 57, Leroy Sané apareció sin marca dentro del área norteamericana para rematar cruzado, firmando el 1-2 definitivo que sepultó las aspiraciones del 'Team USA'.

Con este tropiezo, Estados Unidos cierra su preparación y se declara listo para arrancar su aventura en el Grupo D, donde debutará frente a Paraguay. Por su parte, el cuadro alemán llegará con el ánimo a tope para encarar su primer compromiso mundialista ante Curazao dentro del Grupo E.