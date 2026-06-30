¡Fracasó la serenata! Afición mexicana intentó armar caos a Ecuador pero las ventanas los frenaron

Los intentos de algunos grupos de aficionados mexicanos por alterar la concentración de la Selección de Ecuador en su hotel previo al duelo del Mundial 2026 en la Ciudad de México no tuvieron efecto, debido a que el inmueble cuenta con ventanas anti ruido, lo que redujo por completo el impacto del escándalo generado en el exterior.

Aficionados mexicanos intentan incomodar a Ecuador en su hotel

El hotel de concentración, ubicado en la zona de Santa Fe, cuenta con sistemas de aislamiento acústico que solo permiten el contacto con el exterior cuando las ventanas se abren, por lo que la algarabía de los seguidores mexicanos no logró su objetivo.

Esto provocó la reacción de algunos aficionados ecuatorianos hospedados en el mismo lugar, quienes compartieron videos en redes sociales asegurando que las acciones de los seguidores mexicanos no tenían ningún efecto sobre el equipo.

En la plataforma X, el usuario Pancho Molestina publicó un video en el que minimiza el impacto de los hechos:

Se están muriendo de frío con nosotros, nosotros nos quedamos rucos con la televisión encendida, de niños con la televisión encendida y tremendo escándalo. No pasa nada, están perdiendo el tiempo. Tengo sueño hasta mañana”, se escucha decir.

En otro video difundido en la misma red social, aparece un niño con la camiseta de Ecuador criticando el comportamiento de los aficionados mexicanos, al considerar que no representa el fair play.

Esto no es una muestra de fair play, son unos irrespetuosos… que la FIFA tome medidas por esto”, declaró el menor, haciendo un llamado directo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El ambiente tenso se suma a la previa del duelo entre México vs Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se disputará en el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México).