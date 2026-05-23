Dodgers aplasta a Brewers y rompen su maldición

Los Dodgers llegaron a Milwaukee con la presión de una racha negativa frente a los Brewers, sin embargo, respondieron con garra para llevarse la victoria 11-3 en el segundo juego de la serie.

Roki Sasaki tuvo un primer inning complicado, permitiendo tres carreras impulsadas por el bateo oportuno de Milwaukee, con Brice Turang y Sal Frelick destacando en las primeras entradas. Sin embargo, Los Ángeles no se desanimó y mostró su poderío ofensivo en el cuarto inning, donde explotaron con cuatro anotaciones que voltearon el marcador.

Jugadores de Dodgers celebrando la victoria ante Milwaukee REUTERS

Freeman y Andy Pages conectaron dobles consecutivos y Teoscar Hernández selló el rally con un jonrón de tres carreras de 357 pies que puso a los Dodgers al frente. La ofensiva angelina combinó paciencia en el plato (nueve boletos) con extrabases clave, mientras que el bullpen de Los Ángeles entró en acción y mantuvo la ventaja con entradas perfectas, extendiendo su récord de franquicia a 34 innings consecutivos sin permitir carreras.

Por los Brewers, el pitcheo abridor no pudo contener el despertar de los Dodgers después del primer inning, y aunque mantuvieron el juego cerrado, la ofensiva se enfrió ante el relevo visitante. Milwaukee mostró su habitual agresividad temprana, pero no pudo sumar más de tres carreras ante un bullpen dominante de Los Ángeles.

Al final, los Dodgers cerraron el juego con autoridad, igualando la serie de tres juegos y demostrando por qué son contendientes serios. Shohei Ohtani y el resto del lineup capitalizaron las oportunidades, dejando claro que la visita a Milwaukee no sería fácil.

Dodgers rompen sequía de derrotas frente a Milwaukee

Tras una dolorosa racha que se remontaba a la temporada regular de 2025, los Dodgers finalmente cortaron la mala racha ante los Brewers con una contundente victoria.

Milwaukee había dominado los enfrentamientos directos en la campaña anterior y extendió esa superioridad con la victoria del 22 de mayo (5-1), acumulando una racha de nueve triunfos consecutivos en temporada regular contra Los Ángeles.

Dodgers no solo igualó la serie, sino que rompió el dominio que los Brewers habían ejercido, gracias a un pitcheo sólido en relevo y un bateo demoledor en el momento clave.

Con esta conquista, Los Ángeles envía un mensaje claro de cara al resto de la serie y la temporada: están listos para revertir tendencias negativas.