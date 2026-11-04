Djokovic se despide de la temporada: cae en París y se queda sin ATP Finals

El tiempo sigue cobrando factura a Novak Djokovic. El serbio tenía la obligación de ganar ante Rinky Hijikata, sin embargo, no pudo mantener lo hecho en el primer set y quedó eliminado del Masters de París en tres sets de 6-2, 3-6 y 3-6.

Ante más de 20 mil espectadores, Djokovic arrancó con la autoridad de siempre y se impuso con claridad en el primer set por 6-2 frente a un Hijikata que apenas podía sostener el ritmo.

El serbio dominó el servicio y los intercambios largos, hasta que el australiano comenzó a resistir con una mezcla de solidez y agresividad que nadie esperaba. Hijikata, que ya había superado a Luciano Darderi en la primera ronda, se aferró a cada bola, acumuló winners y, poco a poco, le arrebató el control del partido.

Novak Djokovic acaba fuera del Top 10 por primera vez desde 2017 REUTERS

El segundo set cambió de manos de forma inesperada: el australiano rompió el servicio de ‘Nole’, se colocó 5-3 y cerró 6-3 con autoridad. En el tercero, tras un inicio más equilibrado, Hijikata volvió a quebrar y certificó el 6-3 final.

Fue una derrota sorprendente para Novak, no tanto por el rival como por el momento y el contexto: el serbio había superado días antes a Valentin Vacherot tras ir atrás en el marcador, pero esta vez la resistencia del australiano resultó superior.

Adiós a la temporada y a las ATP Finals

La eliminación en París cierra de forma abrupta las aspiraciones de Djokovic de disputar las Nitto ATP Finals de Turín (15-22 de noviembre).

Llegaba al Masters 1000 como undécimo, necesitaba una carrera profunda (idealmente semifinales o más) y confiar en que varios rivales directos tropezaran.

Con Jannik Sinner fuera por lesión, el noveno puesto en la clasificación de puntos de la temporada garantizaba el acceso, pero la derrota ante Hijikata hace imposible cualquier escenario.

A sus 39 años, el serbio se despide así de un torneo que ha ganado en siete ocasiones y de la posibilidad de alargar una temporada en la que ya había demostrado que, cuando el cuerpo responde, todavía puede competir al máximo nivel.

El balance final de 2026 queda marcado, una vez más, por los problemas físicos que lo acompañaron casi de principio a fin. Djokovic habló en varias ocasiones de una lucha de salud que se prolongó durante meses, con episodios de vómitos, calambres, dolores de espalda y hombro que aparecían especialmente en condiciones de calor y humedad.

La temporada 2026 de Novak Djokovic