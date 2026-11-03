Soberbia remontada de Djokovic para avanzar en París y soñar con las ATP Finals

En la pista central del Rolex Paris Masters, Novak Djokovic volvió a demostrar su calidad frente a un Valentin Vacherot pletórico; el serbio remontó un primer set adverso y se llevó la victoria 6-7(5-7), 7-5 y 6-1.

El monegasco imponía su ritmo, y cuando Djokovic perdió el servicio al inicio del segundo parcial y tuvo que solicitar asistencia médica, el partido parecía inclinarse de forma definitiva.

Djokovic celebrando su victoria en París REUTERS

Sin embargo, el siete veces campeón en París encontró el camino: se recompuso, elevó el nivel de sus golpes y, tras una larga batalla, rompió en el juego decisivo para llevarse el set 7-5 y forzar el tercero.

A partir de ahí, el guión cambió por completo. Djokovic tomó el control absoluto, castigó los errores crecientes de un Vacherot que empezaba a acusar el esfuerzo de la semana y cerró el encuentro 6-1 en un parcial que apenas le dio margen al rival.

Con esta victoria en poco más de dos horas y media, el serbio se convirtió en el jugador más veterano en ganar un partido en la historia del torneo parisino y mantuvo vivas sus opciones de cara a la recta final de la temporada.

Djokovic, a por Hijikata y las ATP Finals

En la siguiente ronda, Djokovic se medirá a Rinky Hijikata, el clasificado australiano que eliminó con contundencia a Luciano Darderi (6-2, 6-2).

No es un obstáculo menor en un cuadro exigente, pero el serbio llega con la confianza de haber superado un examen físico y mental de alto nivel en su estreno.

Con esta victoria, ‘Nole’ sigue soñando con llegar a las ATP Finals de Turín. Djokovic acumula actualmente 2.940 puntos y se encuentra en la 11.ª posición, a varios cientos de puntos de los últimos clasificados (Alex de Minaur y Rafael Jódar, entre otros).

Una eliminación antes de Semifinales le dejaría prácticamente fuera, mientras que alcanzar estas instancias le situaría en torno a los 3.290 puntos y le mantendría con opciones reales, siempre dependiendo de los resultados de sus rivales directos.

Solo el título,que sumaría 1.000 puntos, le garantizaría el pasaporte de forma matemática. París es su última oportunidad de la temporada para colarse entre los ocho mejores.