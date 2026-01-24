Djokovic alcanza 400 victorias en Grand Slams y agranda su leyenda en el Abierto de Australia

Novak Djokovic volvió a convertir una noche del Abierto de Australia en territorio histórico. El serbio, máximo ganador de torneos grandes, se convirtió en el primer jugador en alcanzar 400 victorias en individuales de Grand Slam tras vencer a Botic van de Zandschulp por 6-3, 6-4, 7-6 (4) el sábado, en la tercera ronda del primer major de la temporada.

El triunfo también reforzó su dominio en Melbourne Park. Djokovic mejoró su registro a 102-10 en el Abierto de Australia, cifra con la que igualó a Roger Federer como el tenista con más victorias en partidos en este torneo. El serbio ha ganado el certamen en 10 ocasiones, más que cualquier otro jugador en la historia.

En búsqueda del título 25

A sus 38 años, Djokovic compite en Australia con un objetivo claro. Buscar el título número 25 de Grand Slam, lo que lo convertiría en el tenista más condecorado de todos los tiempos. Frente al neerlandés van de Zandschulp, el desarrollo del partido reflejó esa ambición, con control casi total desde el inicio y apenas algunos sobresaltos en el tercer set.

Djokovic tropezó y cayó en el tercer game del parcial final, aunque logró incorporarse sin consecuencias graves. Más adelante enfrentó dos puntos de set en el duodécimo juego. Un descanso médico al cambio, en el que su entrenador vendó la bola del pie derecho, y un golpe de derecha ganador sobre la línea ayudaron a resolver ambos momentos críticos.

Cuando afrontaba el segundo punto de set, el juez de silla John Blom tuvo que pedir en repetidas ocasiones silencio al público entre el primer y el segundo servicio. Djokovic respondió con carácter. Salvó el peligro, incluso bromeó al simular un cabezazo de futbolista cuando la pelota del rival se fue larga, y recibió el apoyo de la grada, que coreó “Nole, Nole, Nole” antes de que un saque ganador lo llevara al tiebreak, que terminó dominando.

El serbio se mostró satisfecho por disputar un partido nocturno en una jornada marcada por el calor extremo, que obligó a aplicar el protocolo del torneo. Durante la tarde, el dos veces campeón defensor Jannik Sinner pasó dificultades antes de avanzar bajo altas temperaturas.

Logré una ‘buena’ caída, si se puede decir así, y pude protegerme”, dijo Djokovic al referirse al resbalón. “Podría haber sido bastante feo”.

Añadió que su cuerpo se siente bien en esta etapa del torneo, aunque subrayó que no quiere adelantarse demasiado tras la experiencia del año pasado, cuando alcanzó semifinales en los cuatro Grand Slams, pero sufrió lesiones en tes de ellos.

Debo decir que ha sido un gran comienzo de torneo. El año pasado aprendí una lección. Me emocioné demasiado pronto en algunos Grand Slams y me lesioné en tres de cuate”, afirmó.

Cambio generacional

En 2025, Sinner y Carlos Alcaraz se repartieron los cuatro majors, una señal clara del cambio generacional. Djokovic lo reconoce, pero no se rinde. “Están jugando a un nivel diferente ahora mismo”, señaló. “Sigo intentando darles a estos jóvenes un empujón para que ganen su dinero”.

La victoria ante van de Zandschulp se suma a una lista cada vez más extensa de hitos. En la primera ronda, Djokovic ya había igualado dos récords históricos al disputar su 21.º Abierto de Australia y su 81.º evento de Grand Slam. Además, alcanzó su triunfo número 100 en Melbourne Park.

Ese registro lo convirtió en el primer hombre en ganar 100 o más partidos de Grand Slam en tres superficies distintas. Suma 102 victorias sobre césped en Wimbledon, 101 sobre arcilla en Roland Garros y ahora 102 en pista dura en Australia. Un dominio total que sigue ampliando su legado en el tenis mundial.