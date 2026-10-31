El disfraz de Chilindrina del Piojo Alvarado contagió a los Chivahermanos (VIDEO)

Durante la semana, Roberto Alvarado volvió a demostrar su enorme carisma. En la tradicional fiesta de disfraces de Chivas en Verde Valle, el ‘Piojo’ se presentó caracterizado como La Chilindrina, el icónico personaje de El Chavo del 8.

Con el vestido verde de cuello amarillo, mangas rojas, lentes, pecas y coletas, además de imitar gestos y el característico llanto de la niña traviesa, Alvarado acaparó miradas y provocó carcajadas entre sus compañeros.

El disfraz del Piojo, quien el año pasado había llegado como Blancanieves, se volvió tendencia en redes y dejó claro que el plantel rojiblanco llegó con buen ánimo a la recta final del Apertura 2026, previo al compromiso frente al Atlante.

Afición de Chivas se inspira en el Piojo Alvarado en el Estadio Akron IG: Chivas

Aficionados replican el disfraz de La Chilindrina previo a Chivas vs Atlante

En la previa del partido de este 31 de octubre entre Chivas y Atlante en el Estadio Akron, varios aficionados rojiblancos llegaron al recinto replicando el personaje que tanto dio de qué hablar en Verde Valle.

Videos captados a las afueras del estadio muestran a seguidores del Rebaño Sagrado vestidos de La Chilindrina.

Uno de ellos, con dos moños en el cabello y lentes grandes, posa sonriente junto a una joven con el mismo atuendo, quién en un momento cubre su rostro entre risas mientras el ambiente se llena de alegría.

El grupo no se limitó a la Chilindrina. También se aprecia a un aficionado caracterizado como Cenicienta o Blancanieves, en referencia al pasado disfraz que también utilizó el Piojo.

La escena refleja el espíritu festivo que invadió la llegada al Akron, donde la inspiración del Piojo Alvarado se trasladó de Verde Valle a las gradas.

Así, lo que comenzó como una broma interna del plantel terminó contagiando a la afición. El Piojo no solo se robó el show en el entrenamiento: inspiró a que varios ChivaHermanos llegaran al Akron listos para divertirse tanto como para apoyar al equipo.