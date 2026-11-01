Erik ten Hag vuelve a atacar a Cristiano Ronaldo: "Hace ocho años que no rinde"

La polémica entre Erik ten Hag y Cristiano Ronaldo continúa. El entrenador neerlandés volvió a lanzar fuertes críticas contra el delantero portugués, al asegurar que lleva siete u ocho años sin poder rendir al nivel que lo convirtió en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Durante una entrevista con el programa Goedemorgen Eredivisie, de ESPN, el actual estratega del FC Twente recordó su etapa junto a CR7 en el Manchester United y explicó que uno de los principales problemas fue la dificultad del portugués para adaptarse a las exigencias colectivas del equipo.

Cristiano Ronaldo se mantiene como goleador en Arabia Saudita pese a las criticas de Erik ten Hag REUTERS

Aunque reconoció la grandeza del atacante, Ten Hag consideró que su mejor versión quedó atrás desde que abandonó el Real Madrid en 2018 para incorporarse a la Juventus.

Que no haya ningún malentendido por mi parte: por supuesto que es un jugador extraordinario. Está entre los más grandes de todos los tiempos. Pero la realidad es que desde hace siete u ocho años ya no puede rendir al nivel que tenía antes. Desde su etapa en la Juventus, simplemente se había acabado", expresó el técnico neerlandés.

Erik ten Hag considera que el Real Madrid supo cuándo dejar ir a Cristiano Ronaldo

En sus declaraciones, Erik ten Hag también elogió la manera en que el Real Madrid gestionó la salida de Cristiano Ronaldo en 2018, cuando el portugués dejó el futbol español después de conquistar múltiples títulos con el conjunto merengue.

Para el entrenador, el equipo blanco tuvo la capacidad de identificar el momento adecuado para desprenderse de una de sus máximas figuras, antes de que su rendimiento comenzara a disminuir de manera más evidente.

Ese es también el gran talento del Real Madrid. Saben detectar cuándo un jugador empieza a bajar de nivel. Entonces lo dejan marcharse en un momento en que, para el público, todavía parece estar en la cima, aunque en realidad ya no pueda rendir al mismo nivel", comentó.

¿Por qué Erik ten Hag relegó a Cristiano Ronaldo en el Manchester United?

Las diferencias entre Cristiano Ronaldo y Erik ten Hag comenzaron durante la segunda etapa del portugués con el Manchester United, cuando el entrenador decidió darle un papel secundario dentro del equipo.

El estratega explicó que, desde su llegada, estableció con el delantero las funciones que tendría dentro de su proyecto futbolístico. Sin embargo, consideró que el atacante no cumplía con las exigencias físicas y de trabajo que requería su sistema.

Ten Hag también dejó claro que sus decisiones estuvieron enfocadas en el beneficio colectivo y que ningún futbolista, sin importar su trayectoria o prestigio, podía estar por encima de la institución.

Ha ganado cinco veces la Champions League y ha marcado una cantidad enorme de goles. Le ha dado muchísimo al futbol. Todos hemos disfrutado de él, yo también. Pero en aquel momento tenía que tomar decisiones pensando en el equipo y en el club", explicó.

Finalmente, el neerlandés reiteró su postura sobre la importancia de mantener los intereses colectivos por encima de cualquier individualidad, incluso cuando se trata de figuras históricas como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.