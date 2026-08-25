Un bebé invade la cancha y la MLS lo “perdona”

Un bebé regaló un momento sublime en la Major League Soccer (MLS), cuando invadió la cancha, por lo que el partido entre San José Earthquakes y Minnesota United fue suspendido por unos momentos.

El incidente se dio en el minuto 90 del partido, cuando ya el marcador iba 1-5 a favor de Minnesota. De pronto, el bebé sorprendió a todos en la cancha del PayPal Park.

“Hay un niño que se metió en el terreno de juego. Un ‘pequeño intruso’, mire la sonrisa. Un caso único y celebrado por todos en PayPal Park. Nunca había visto esto. ¿A dónde fuiste tú?”, señaló el cronista deportivo de la transmisión del partido.

Cuando una persona cargó al niño para retirarlo de la cancha, el pequeño iba feliz, con una sonrisa que fue captada por las cámaras de televisión.

“No estamos a favor de las invasiones de campo, pero en este caso en particular lo perdonamos”, publicó la cuenta de “X” de la MLS en español.

San José Earthquakes se puso rápido adelante en el marcador, cuando Timo Werner adelantó a los cuatro minutos. Sin embargo, Minnesota hizo explotar su ofensiva, Joaquín Pereyra igualó al minuto 10 y antes del descanso le dio la vuelta al marcador, con un doblete de Kelvin Yeboah al 40 y 44’. Para el segundo tiempo, Marcus Caldeira y Mauricio González sentenciaron el encuentro.

Resultado final en la MLS: San José 1 - 5 Minnesota AFP

Con el triunfo, Minnesota llegó a 28 puntos y es décimo general de la Conferencia del Oeste tras la jornada 22 de la MLS, mientras San José es cuarto con 33 unidades.