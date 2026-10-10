Diario Ovaciones celebra sus primeros 100 años en compañía de leyendas del deporte mexicano

Este domingo 11 de octubre, el Diario Ovaciones cumple 100 años de existencia y celebró junto a grandes figuras del deporte mexicano que han destacado en sus planas, mismos que enaltecen la importancia de este medio desde su infancia.

Celebrando los 100 años de historia de un medio de comunicación que es distinguido por contar las historias de deportistas y la vida pública en el país, diversas figuras que han aparecido en sus páginas se hicieron presentes en la cena de gala. Una de ellas fue María del Rosario Espinoza quien se consagra como triple medallista olímpica :

“Yo justo es lo que venía platicando, de toda la trayectoria que tiene este periódico en cuestión de deportes, todo lo que ha narrado, todos los hechos que han pasado y todas las glorias que se han visto en este periódico”.

Durante el evento que se llevó a cabo en el hotel Westin de Santa Fe, resaltó la aparición de Carlos Hermosillo, histórico del futbol mexicano, que atendió a los medios de comunicación presentes:

“Este periódico fue parte de mi crecimiento. Tuve la oportunidad de conocer a grandes periodistas con los que hice amistad, en entrevistas que prácticamente eran antes de banqueta o en el vestidor, es un gran honor que me hayan invitado hoy”.

Entre otras de las figuras vinculadas al deporte, lucieron Julio César Chávez (histórico boxeador mexicano y multicampeón), Mauricio Sulaimán (Presidente del Consejo Mundial de Boxeo), Leo Lavalle (exjugador mexicano de tenis) y Enrique Borja (leyenda del futbol mexicano y 2 veces mundialista con México).

La celebración por el primer siglo de existencia también hizo eco en La Cámara De Diputados, donde se destacó la adaptación a los ‘nuevos tiempos’:

“Que estos cien años sean inspiración para seguir informando con valentía, para adaptarse a los nuevos tiempos y para recordar que la libertad de prensa es también la libertad de los pueblos del mundo”.

BFG