Con leyendas y convivencias, todas las sorpresas del América el 110 aniversario

Fiesta en el Estadio Banorte y en los corazones de miles de fanáticos del América. La entidad azulcrema en sus 110 años de existencia consintió en todo momento a sus fieles seguidores con sorpresas.

El único requisito simbólico para esta celebración fue llegar al Coloso de Santa Úrsula de amarillo, al tiempo que en los asientos ya esperaban miles de banderas para ser agitadas durante las "mañanitas" antes del cotejo ante los Rayados del Monterrey.

Además de la indumentaria especial para este aniversario, el América se presentó a la cancha con un parche conmemorativo en su jersey.

También se consintió a los aficionados con membresía con un meet & Greet con el defensor Emilio Lara, canterano y reflejo del auténtico amor por el escudo de las Águilas.

De igual manera, algunos afortunados aficionados partieron un pastel de los 110 años del club. En la activación también se exhibieron algunos de los trofeos de la institución más ganadora del futbol mexicano.

Durante el calentamiento, el equipo y la directiva reconoció a Erik Sánchez. El mediocampista cumplió 100 partidos con la casaca americanista.

Adrián Chávez, Ángel Reyna, Arlindo dos Santos, Aquivaldo Mosquera, Eduardo Bacas Gonzalo Farfán, Guillermo Huerta, Hugo Kiese, Juan Chec che Hernández, Miguel Zelada, Raúl Gutioérrez y Reinaldo Navia.

A pesar de que Ángel Reyna terminó en conflicto con el vestidor en su salida del club, en 2012, la afición no le negó la ovación; sin embargo, fueron las leyendas de antaño los más aplaudidos al ritmo de Welcome to the Jungle de los Gun’s and Roses y posteriormente “Mi mayor anhelo” de la Banda MS.