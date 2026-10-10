Gabriel Milito y los elogios a los jugadores de Chivas: "Tengo un bendito problema" 

A pesar de que Chivas empató de último momento el Clásico Tapatío, una vez más dejó en evidencia el gran trabajo que está haciendo Gabriel Milito con los jugadores rojiblancos, mismos que recibieron elogios por parte de su DT.

Es cierto que el Rebaño mantiene muchas bajas, ahora se suma la de Diego Campillo, pero cada jugador que entra lo hace de buena manera y hoy volvió a quedar de manifiesto.

Después del partido ante Atlas, Milito aprovechó la oportunidad para hablar del plantel que tiene en el Rebaño y aunque muchos no tienen muchas oportunidades, refirió que todos están listos para tomar un lugar.

Todos saben que con paciencia y trabajo va a llegar el momento y todos están preparados para ese momento”, refirió.

Al mismo tiempo, puntualizó que tiene un problema, debido a que todos tienen un nivel excepcional.

Tenemos tan buenos jugadores, en calidad y cantidad, que a veces es un problema para mí, un bendito problema. Mejor esto a que te falten”, comentó.

Gabriel Milito elogia a Brian Gutiérrez tras el Clásico Tapatío.

De igual manera, se dio tiempo para hablar de Brian Gutiérrez, un jugador que ha sido criticado en los últimos partidos, pero hoy ante Atlas dio un partidazo.

“Fue un nivel extraordinario (de Brian), espero su momento. Es un jugador que puede adaptarse a cualquier posición… Fue un partido muy bueno, que a mi no me sorprende porque es el nivel de Brian porque tiene todas las condiciones para hacer esto”, añadió.

A pesar de que tuvo un bajón de juego, hoy Brian fue un jugador determinante para Chivas, tanto que fue quien le dio la asistencia a Ángel Sepúlveda para que hiciera el tanto del empate.