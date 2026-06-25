Cabo Verde ante los ojos del mundo: la pequeña nación busca la gloria en el Mundial ante Arabia Saudita

Houston tiene estos días una mezcla extraña de acentos. Hay inglés en las calles, español en cada esquina y, de pronto, aparece una bandera azul con 10 estrellas que parece haber viajado desde un punto perdido en el Atlántico para recordarle al mundo que las historias más grandes no siempre nacen en los lugares más grandes.

Cabo Verde llegó a esta Copa del Mundo como una pregunta y ahora está convirtiéndose en una respuesta contundente. Cuando mañana salte a la cancha del NRG Stadium frente a Arabia Saudita, la selección africana no solamente jugará por tres puntos; buscará confirmar que lo ocurrido ante España y Uruguay no fue una casualidad, sino la prueba de que este pequeño archipiélago encontró la fórmula para competir contra gigantes que durante décadas parecieron vivir en otra dimensión.

A diferencia de las potencias tradicionales, Cabo Verde no cuenta con millones de habitantes.apenas supera el medio millón, ni posee una liga que produzca estrellas globales cada temporada. Carece del peso histórico de Brasil, Argentina o Alemania, pero tiene una identidad inquebrantable, algo que en un Mundial puede valer más que cualquier apellido ilustre.

El histórico empate contra España

El primer mensaje al mundo llegó contra España. Un partido que muchos imaginaban como una simple ceremonia de presentación para una selección debutante terminó convertido en un día profundamente incómooa para la potencia europea. España tuvo la posesión, los nombres y el escenario, pero Cabo Verde opuso una resistencia feroz. Detrás de ese muro apareció un hombre cuyo guion parecía escrito para el destino: Josimar José Évora Dias, 'Vozinha', un portero de 40 años que llegó al partido más importante de su vida para convertirse en el rostro de una nación entera. Con sus atajadas, más que salvar balones, le quitó el miedo a un país.

Vozinha es uno de los referentes. AFP

La historia se repitió ante Uruguay, otra camiseta con un peso histórico abrumador. Cuando se esperaba que la realidad golpeara a los isleños, emergió nuevamente esa mezcla de disciplina y rebeldía. Kevin Pina marcó el ritmo, Hélio Varela revolucionó el encuentro desde el banquillo y los Tiburones Azules volvieron a plantarse con firmeza para recordarle al planeta que su presencia en el torneo no es una visita turística.

Ahora el escenario es Houston, una ciudad habituada a las grandes citas del futbol mexicano que hoy adopta una causa inesperada. Miles de aficionados tricolores han encontrado en esta selección un motivo de inspiración. No se trata sólo de apoyar al débil; es abrazar una narrativa que resuena con cualquiera que haya tenido que construir su camino desde abajo, con el camino del migrante. Cabo Verde representa al que llega sin privilegios, al que necesita trabajar el doble y al que entiende que competir no significa tener los mejores recursos, sino la inteligencia para optimizarlos.

Su entrenador, Pedro Leitão Brito, mejor conocido como Bubista, habló este jueves en conferencia de prensa.

Creo que esta Copa también está siendo un Mundial de la organización. Las selecciones de menor nombre están demostrando mucha disciplina y estructura, lo que prueba que se puede trabajar en cualquier lugar y conseguir resultados importantes".

Detrás de la épica que envuelve a los Tiburones Azules se esconde un cerrojo defensivo y un romance con la historia. Cabo Verde ha resistido un asedio de 44 disparos en sus dos primeros encuentros, permitiendo apenas nueve a puerta gracias a la soberbia actuación de Vozinha.

Pero el peligro de esta escuadra también viaja en el banquillo. En la jornada anterior, Hélio Varela tardó solo 136 segundos en sacudir las redes tras ingresar al campo, registrando el segundo gol más rápido para un suplente africano en los Mundiales, una marca sólo superada por los 84 segundos del legendario Roger Milla en 1994. Si este viernes vuelven a puntuar, podrían convertirse en la tercera nación de su continente en superar invicta la fase de grupos en su debut, emulando a Camerún en 1982 y a Senegal en 2002, o bien unirse al club de Gales, Irlanda y los propios cameruneses como los únicos capaces de firmar tres empates en sus primeras tres citas históricas.

El obstáculo final en Houston es una Arabia Saudita herida que también pelea por los dieciseisavos de final. El conjunto asiático, que venía de igualar ante Uruguay, llega tras sufrir una dolorosa sacudida por parte de España, en un partido que Lamine Yamal decantó desde el minuto 10 y que sentenció un doblete de Mikel Oyarzabal para el 4-0 definitivo.

A pesar del golpe, los dirigidos por Roberto Mancini se aferran a las estadísticas: Arabia Saudita ha dominado históricamente a los rivales de la CAF, habiendo perdido solo uno de sus últimos cinco duelos mundialistas contra africanos , un lejano 1-0 ante Camerún en 2002 . Cabo Verde será el sexto sinodal africano en su historial en Copas del Mundo, un enfrentamiento inédito donde la madurez táctica de una potencia asiática chocará contra la rebeldía del archipiélago que se niega a despertar de su sueño.

Una selección nacida de la migración

Bubista gestiona un plantel que refleja la propia naturaleza de su país, un territorio forjado por los movimientos humanos. Sus futbolistas poseen raíces en diversas latitudes, pero compiten bajo el cobijo de una misma bandera.

Más allá del aspecto deportivo, queremos mostrar nuestro país al mundo entero. Nuestra selección representa nuestra identidad. Somos hijos de inmigrantes, por eso nuestro equipo reúne muchas culturas en una sola", añade el estratega.

El Mundial posee esa capacidad única de transformar la periferia en el centro de la conversación global, convirtiendo a un portero veterano en una celebridad y a un equipo simpático en una auténtica amenaza deportiva. Con España liderando el sector con cuatro unidades y Uruguay en la pelea, Cabo Verde mantiene opciones reales de avanzar a la siguiente fase, incluso con la posibilidad matemática de liderar el grupo si la combinación de resultados le favorece.

Cabo Verde, una nación con migrantes. AFP

Sin embargo, el verdadero triunfo ya se consumó antes de que ruede el balón en Houston. Los Tiburones Azules lograron capturar la atención del planeta, superando cualquier expectativa numérica. Este viernes buscarán demostrar que el empate ante España y la solidez contra Uruguay no fueron anomalías en el calendario, sino el aviso de que llegaron al torneo para reclamar un lugar en la memoria colectiva. En una Copa del Mundo, esa es la verdadera diferencia entre limitarse a participar y dejar una huella.