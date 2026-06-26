Cabo Verde y el arte de defender sin faltas: sólo cinco en el Mundial y una forma distinta de competir

El silbato no es invisible, pero tampoco es sólo sonido. Interrumpe, ordena y redefine el ritmo del juego en una fracción de segundo. Desde la codificación del futbol moderno, la falta quedó asociada a ese instante preciso en el que un cuerpo llega tarde, un movimiento se quiebra por medio paso y la jugada deja de pertenecer al flujo natural del partido. En ese margen mínimo, casi imperceptible, se está escribiendo una de las rarezas más llamativas del Mundial 2026.

Cabo Verde no sólo compite. Reduce el contacto hasta hacerlo casi irreconocible. Cinco faltas en dos partidos, la cifra más baja registrada por cualquier selección en sus dos primeros encuentros de una Copa del Mundo desde que existen datos oficiales en 1966. La estadística es la consecuencia de una idea que se repite en silencio cada vez que el equipo se repliega, cada vez que la presión llega a su punto crítico, cada vez que el rival cree haber encontrado el momento natural para forzar el error. No aparece.

El equipo de Pedro Brito, conocido como Bubista, no entiende la recuperación como un choque sino como una coreografía. Las distancias importan más que la fuerza. El ángulo más que el impacto. La anticipación más que el contacto. Defender, en su versión, no es interrumpir. Es llegar antes.

“Nosotros trabajamos para que nuestro equipo tenga organización, principalmente. Evidentemente las faltas forman parte del juego, pero si podemos conseguir una buena organización sin tener que cometerlas, no vamos a hacer faltas. Sé que las faltas son parte del futbol, pero también hay que entender que cada vez que cometes una, el balón vuelve a estar en poder del rival. Por eso buscamos, dentro de nuestra estructura, ser lo más limpios y leales posible al momento de recuperar la pelota. No significa que nunca tengamos que cometer una falta, habrá momentos en los que sea necesario, pero si podemos evitar esa situación, mucho mejor”, declaró Brito a Excélsior.

En el debut mundialista del equipo africano, España dominó la posesión durante largos tramos. Uruguay empujó con la experiencia de quien conoce los partidos largos y los partidos incómodos en el segundo partido. Dos selecciones acostumbradas a vivir en campo rival, a provocar el contacto, a atraer la falta como parte de su lenguaje ofensivo. Cabo Verde no entró en ese lenguaje. No lo rechazó con violencia. Lo ignoró.

La Selección de Cabo Verde celebra el empate ante su similar de España REUTERS

El resultado fueron dos empates contra las proyecciones y apuestas. Cinco faltas en ciento ochenta minutos implican algo más profundo que disciplina. Implican una renuncia sistemática al recurso más habitual de la defensa moderna. En un futbol donde el cuerpo se usa como herramienta táctica, Cabo Verde juega como si el cuerpo fuera un último recurso.

Hay partidos en los que un sólo futbolista logra superar esa cifra antes del descanso. Un central que llega tarde. Un mediocentro que corta una transición. Un lateral que detiene una carrera con el hombro. Aquí no. El equipo se sostiene en otra lógica. No detener el avance. Desactivarlo antes de que exista.

Cada vez que cometes una falta, el balón vuelve a estar en poder del rival, y eso en el futbol moderno es casi como entregar una posesión gratis. Nosotros no queremos regalar nada de eso. Queremos recuperar sin perder lo que hemos construido, porque cada recuperación limpia mantiene viva la estructura del equipo, mientras que una falta la rompe y obliga a reorganizar todo otra vez", añadió Brito.

El torneo lo ha ido registrando sin saber todavía cómo interpretarlo. Empate con España. Empate con Uruguay. Un debutante que no se derrumba, que no se descompone, que no entra en la lógica habitual de los equipos nuevos en un Mundial. Y un número que no encaja en ningún manual.

Faltas por equipos después de dos partidos

País/ Total de faltas

Cabo Verde 5

Francia 13

Argelia 14

Arabia Saudita 14

Senegal 14

Irak 16

Países Bajos 16

Costa de Marfil 17

Jordania 17

Corea del Sur 17

Túnez 17

Uruguay 17

Suiza 18

Turquía 18

Canadá 19

Irán 19

Curazao 20

Ecuador 20

España 20

Argentina 21

Alemania 21

Japón 21

México 21

Catar 21

Sudáfrica 21

Suecia 21

Bélgica 22

Egipto 22

Marruecos 22

Nueva Zelanda 22

Colombia 23

Croacia 23

Portugal 23

Austria 24

Inglaterra 24

Estados Unidos 25

Chequia 26

República Democrática del Congo 26

Noruega 26

Australia 28

Brasil 29

Uzbekistán 29

Panamá 31

Paraguay 32

Escocia 32

Ghana 33

Bosnia y Herzegovina 37

Haití 38

Este viernes Cabo Verde vuelve a aparecer en el calendario mundialista, frente a Arabia Saudita. Otro partido donde el relato habitual intentará buscar la sorpresa en el resultado.

Cabo Verde no sólo está compitiendo en su primera Copa del Mundo, también está alterando una pequeña línea de la historia. Es el primer país debutante que permanece invicto en sus dos primeros partidos desde Senegal en 2002, cuando el torneo todavía recordaba con nitidez el impacto de los recién llegados capaces de romper jerarquías establecidas.

En un torneo donde el contacto suele ser el idioma común de la supervivencia, Cabo Verde ha elegido el fair play.