Cabo Verde y el arte de defender sin faltas: sólo cinco en el Mundial y una forma distinta de competir
Cabo Verde ha sorprendido en el Mundial con un arranque histórico con dos partidos sin derrota ante rivales de peso y un registro casi inédito en el futbol moderno
El silbato no es invisible, pero tampoco es sólo sonido. Interrumpe, ordena y redefine el ritmo del juego en una fracción de segundo. Desde la codificación del futbol moderno, la falta quedó asociada a ese instante preciso en el que un cuerpo llega tarde, un movimiento se quiebra por medio paso y la jugada deja de pertenecer al flujo natural del partido. En ese margen mínimo, casi imperceptible, se está escribiendo una de las rarezas más llamativas del Mundial 2026.
Cabo Verde no sólo compite. Reduce el contacto hasta hacerlo casi irreconocible. Cinco faltas en dos partidos, la cifra más baja registrada por cualquier selección en sus dos primeros encuentros de una Copa del Mundo desde que existen datos oficiales en 1966. La estadística es la consecuencia de una idea que se repite en silencio cada vez que el equipo se repliega, cada vez que la presión llega a su punto crítico, cada vez que el rival cree haber encontrado el momento natural para forzar el error. No aparece.
El equipo de Pedro Brito, conocido como Bubista, no entiende la recuperación como un choque sino como una coreografía. Las distancias importan más que la fuerza. El ángulo más que el impacto. La anticipación más que el contacto. Defender, en su versión, no es interrumpir. Es llegar antes.
“Nosotros trabajamos para que nuestro equipo tenga organización, principalmente. Evidentemente las faltas forman parte del juego, pero si podemos conseguir una buena organización sin tener que cometerlas, no vamos a hacer faltas. Sé que las faltas son parte del futbol, pero también hay que entender que cada vez que cometes una, el balón vuelve a estar en poder del rival. Por eso buscamos, dentro de nuestra estructura, ser lo más limpios y leales posible al momento de recuperar la pelota. No significa que nunca tengamos que cometer una falta, habrá momentos en los que sea necesario, pero si podemos evitar esa situación, mucho mejor”, declaró Brito a Excélsior.
En el debut mundialista del equipo africano, España dominó la posesión durante largos tramos. Uruguay empujó con la experiencia de quien conoce los partidos largos y los partidos incómodos en el segundo partido. Dos selecciones acostumbradas a vivir en campo rival, a provocar el contacto, a atraer la falta como parte de su lenguaje ofensivo. Cabo Verde no entró en ese lenguaje. No lo rechazó con violencia. Lo ignoró.
El resultado fueron dos empates contra las proyecciones y apuestas. Cinco faltas en ciento ochenta minutos implican algo más profundo que disciplina. Implican una renuncia sistemática al recurso más habitual de la defensa moderna. En un futbol donde el cuerpo se usa como herramienta táctica, Cabo Verde juega como si el cuerpo fuera un último recurso.
Hay partidos en los que un sólo futbolista logra superar esa cifra antes del descanso. Un central que llega tarde. Un mediocentro que corta una transición. Un lateral que detiene una carrera con el hombro. Aquí no. El equipo se sostiene en otra lógica. No detener el avance. Desactivarlo antes de que exista.
Cada vez que cometes una falta, el balón vuelve a estar en poder del rival, y eso en el futbol moderno es casi como entregar una posesión gratis. Nosotros no queremos regalar nada de eso. Queremos recuperar sin perder lo que hemos construido, porque cada recuperación limpia mantiene viva la estructura del equipo, mientras que una falta la rompe y obliga a reorganizar todo otra vez", añadió Brito.
El torneo lo ha ido registrando sin saber todavía cómo interpretarlo. Empate con España. Empate con Uruguay. Un debutante que no se derrumba, que no se descompone, que no entra en la lógica habitual de los equipos nuevos en un Mundial. Y un número que no encaja en ningún manual.
Faltas por equipos después de dos partidos
País/ Total de faltas
Cabo Verde 5
Francia 13
Argelia 14
Arabia Saudita 14
Senegal 14
Irak 16
Países Bajos 16
Costa de Marfil 17
Jordania 17
Corea del Sur 17
Túnez 17
Uruguay 17
Suiza 18
Turquía 18
Canadá 19
Irán 19
Curazao 20
Ecuador 20
España 20
Argentina 21
Alemania 21
Japón 21
México 21
Catar 21
Sudáfrica 21
Suecia 21
Bélgica 22
Egipto 22
Marruecos 22
Nueva Zelanda 22
Colombia 23
Croacia 23
Portugal 23
Austria 24
Inglaterra 24
Estados Unidos 25
Chequia 26
República Democrática del Congo 26
Noruega 26
Australia 28
Brasil 29
Uzbekistán 29
Panamá 31
Paraguay 32
Escocia 32
Ghana 33
Bosnia y Herzegovina 37
Haití 38
Este viernes Cabo Verde vuelve a aparecer en el calendario mundialista, frente a Arabia Saudita. Otro partido donde el relato habitual intentará buscar la sorpresa en el resultado.
Cabo Verde no sólo está compitiendo en su primera Copa del Mundo, también está alterando una pequeña línea de la historia. Es el primer país debutante que permanece invicto en sus dos primeros partidos desde Senegal en 2002, cuando el torneo todavía recordaba con nitidez el impacto de los recién llegados capaces de romper jerarquías establecidas.
En un torneo donde el contacto suele ser el idioma común de la supervivencia, Cabo Verde ha elegido el fair play.