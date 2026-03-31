El día llegó para Capitanes, la Arena CDMX vivirá los primeros playoffs de la NBA G League

La historia está puesta, el escenario está listo y el rival definido. Capitanes ya conoce a su rival en estos playoffs de la NBA G League; el equipo de la Ciudad de México se medirá ante Rip City Remix este 1 de abril a las 20:00 horas en la Arena CDMX, un juego que llega cargado de antecedentes, tensión competitiva y cuentas pendientes.

No es un enfrentamiento cualquiera, es una revancha que se da cita en la postemporada. Durante la temporada regular, ambos equipos protagonizaron una serie intensa los días 1 y 3 de febrero. Capitanes defendió su casa en el primer duelo, pero Remix respondió con autoridad en el segundo partido, llevándose una victoria que dejó claro que sabe lo que es ganar en la Arena CDMX.

Aunque se trata de dos franquicias jóvenes, Capitanes y Remix ya han construido una rivalidad que se ha definido por márgenes cerrados, ajustes constantes y partidos que no se deciden hasta los últimos minutos.

Con siete enfrentamientos previos entre ambas organizaciones, la balanza ha favorecido a Remix, pero Capitanes ha sabido responder en momentos clave, acumulando victorias que hoy le dan argumentos para creer en la sorpresa.

Este antecedente hoy toma un nuevo escenario: los playoffs.

Capitanes llega a este encuentro con una de las mejores temporadas en su historia dentro de la G League, consolidándose como contendiente en la Conferencia Oeste y con la clara intención de convertir a la Arena CDMX en un factor decisivo.

Pero Remix es un rival que ya demostró que puede silenciar a la Familia Capitán. Este equipo no solo representa un desafío deportivo, sino también un rival que conoce el camino para incomodar a Capitanes en su propio territorio.

El formato de playoffs de la G League en esta primera ronda es a eliminación directa. Capitanes

Este partido reunirá a mucho talento en ambos lados de la duela. Los protagonistas de Capitanes, James Bouknight como principal arma ofensiva, aportando su experiencia adquirida en estos años dentro del ecosistema NBA, además de un ingrediente extra: ya conoce a Rip City Remix pues jugó para la organización la temporada 2024-25.

A su lado, el capitán y referente de la afición, Felipe Haase, será determinante tanto en lo defensivo como en lo anímico, marcando el tono del equipo en los momentos clave. Por su parte, Andersson García reforzará la intensidad en la defensa con su dominio de los rebotes y su explosividad tras su regreso a los Capitanes de la Ciudad de México, luego de su paso por la NBA con el Utah Jazz.

Por parte del Remix, la experiencia de Javonte Cook y la consistencia de Alex Reese, conforman un núcleo que buscará inclinar la balanza a su favor en Territorio Capitán.

Además, este partido tiene un ingrediente aún más especial: será la primera experiencia en playoffs tanto para Capitanes como para Rip City Remix, factor que eleva la intensidad de este partido donde ambos se jugarán el todo o nada y buscarán hacer historia dentro de la NBA G League.

La Arena CDMX será testigo de un duelo donde no hay margen de error. Donde cada posesión, cada canasta y la afición cuentan.

Este 1 de abril no solo es un partido cualquiera, es el siguiente capítulo de una rivalidad que encontró en los playoffs el escenario perfecto para resolverse.