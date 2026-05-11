América vs Rayadas: Horarios de la Gran Final del Clausura 2026 Femenil
Consulta las fechas, sedes y canales para ver la final entre América y Rayadas del Clausura 2026 en vivo.
La final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ya tiene horarios definidos para los partidos que jugarán el América y las Rayadas de Monterrey, un duelo que se repite lueg de lo visto por ambas instituciones en el Apertura 2024 donde las representants del norte del país lograrn la victoria
El Club América llega a esta instancia con un momento importante. Las dirigidas por Ángel Villacampa no tuvieron piedad del Toluca a quienes ganaron por el global de 11-4 con actuaciones destacadas de Irene Guerrero y Scarlett Camberos.
Por su parte, las Rayadas demostraron por qué son las actuales campeonas y poseedoras de cuatro títulos. Tras caer 2-0 en la ida frente a Pachuca y verse sorprendidas con un gol tempranero en la vuelta, la escuadra de Amandine Miquel firmó una remontada histórica en el "Gigante de Acero" para terminar con un global de 4-3.
Horarios y sedes de la Gran Final
A continuación, los horarios oficiales para la final de la Liga MX Femenil del Clausura 2026:
Rayadas vs América - IDA
- Fecha: Jueves 14 de mayo
- Hora: 21:10 hrs (tiempo centro de México)
- Sede: Estadio BBVA
América vs Rayadas - VUELTA
- Fecha: Domingo 17 de mayo
- Hora: 12:00 hrs (tiempo centro de México)
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
¿Dónde ver la Final de la Liga MX Femenil?
Podrás seguir las transmisiones a través de las siguientes plataformas:
- Partido de Ida: La señal correrá a cargo de FOX en su servicio de streaming FOX One.
- Partido de Vuelta: El encuentro será transmitido por TUDN y la plataforma ViX.