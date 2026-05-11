América vs Rayadas: Horarios de la Gran Final del Clausura 2026 Femenil

La final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ya tiene horarios definidos para los partidos que jugarán el América y las Rayadas de Monterrey, un duelo que se repite lueg de lo visto por ambas instituciones en el Apertura 2024 donde las representants del norte del país lograrn la victoria

El Club América llega a esta instancia con un momento importante. Las dirigidas por Ángel Villacampa no tuvieron piedad del Toluca a quienes ganaron por el global de 11-4 con actuaciones destacadas de Irene Guerrero y Scarlett Camberos.

Por su parte, las Rayadas demostraron por qué son las actuales campeonas y poseedoras de cuatro títulos. Tras caer 2-0 en la ida frente a Pachuca y verse sorprendidas con un gol tempranero en la vuelta, la escuadra de Amandine Miquel firmó una remontada histórica en el "Gigante de Acero" para terminar con un global de 4-3.

Horarios y sedes de la Gran Final

A continuación, los horarios oficiales para la final de la Liga MX Femenil del Clausura 2026:

Rayadas vs América - IDA

Fecha: Jueves 14 de mayo

Jueves 14 de mayo Hora: 21:10 hrs (tiempo centro de México)

21:10 hrs (tiempo centro de México) Sede: Estadio BBVA

América vs Rayadas - VUELTA

Fecha: Domingo 17 de mayo

Domingo 17 de mayo Hora: 12:00 hrs (tiempo centro de México)

12:00 hrs (tiempo centro de México) Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

¿Dónde ver la Final de la Liga MX Femenil?

Podrás seguir las transmisiones a través de las siguientes plataformas: