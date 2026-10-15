Luto y dolor en la NCAA: Muere Tyler Ulrich, jugador de 21 años, tras golpe en la cabeza en un juego

Tyler Ulrich, jugador defensivo de la Universidad Southern Nazarene (SNU), falleció este jueves 15 de octubre a los 21 años de edad. El deceso ocurre tras sufrir un traumatismo craneoencefálico severo durante un partido de la División II de la NCAA el pasado fin de semana.

El incidente ocurrió el sábado 10 de octubre, durante el partido en el que los Crimson Storm de SNU se enfrentaban a la Universidad Ouachita Baptist en Arkadelphia. En el transcurso del partido, Ulrich estuvo involucrado en una colisión en el emparrillado. Debido a la gravedad de la lesión, el partido fue suspendido por un lapso de 45 a 60 minutos mientras el personal de emergencias médicas lo atendía en el campo antes de trasladarlo de urgencia a un hospital cercano.

Detalles y consecuencias del suceso en la NCAA

Estado de salud: Ulrich permaneció en estado crítico bajo cuidados intensivos desde la noche del impacto hasta la mañana de este jueves, cuando las autoridades hospitalarias confirmaron la pérdida.

Trayectoria del atleta: Originario de Azle, Texas, Ulrich cursaba su segundo año universitario ( sophomore ). En esta temporada de 2026, se había consolidado como titular en la posición de profundo ( safety ).

Medidas de la institución: Como muestra de respeto, la Universidad Southern Nazarene anunció la cancelación de su próximo partido de futbol americano programado contra la Universidad Estatal del Suroeste de Oklahoma (SWOSU).

El entrenador en jefe del equipo, Dustin Hada, recordó a Ulrich como un joven ejemplar, destacando su liderazgo dentro y fuera del emparrillado, así como su fortaleza. Por su parte, el presidente de la universidad, Keith Newman, extendió sus condolencias a los familiares y seres queridos, señalando que la prioridad actual de la escuela es brindar apoyo psicológico y emocional a los miembros del equipo y estudiantes afectados.