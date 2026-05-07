¡Adiós Panini! FIFA firma nuevo acuerdo con Tops para el mercado de tarjetas y estampas

La FIFA anunció este jueves un acuerdo de licencia exclusiva a largo plazo con Fanatics Collectibles, lo que permitirá a la marca Topps fabricar los cromos, estampas y juegos de cartas oficiales de la Copa del Mundo y otros eventos internacionales a partir del año 2031, esto significa el final de una era con Panini.

Esta alianza marca el cierre de una relación de más de seis décadas con la editorial italiana Panini. Desde el Mundial de México 1970, Panini se consolidó como el referente absoluto de los álbumes de fútbol, produciendo las colecciones de cada edición con la única excepción parcial de 1994.

Sin embargo, la empresa no desaparecerá de inmediato del radar mundialista; el contrato actual estipula que Panini conservará los derechos de producción para las próximas ediciones de 2026 y 2030.

A pesar de mantener estas dos citas, el panorama para la firma italiana se ha vuelto complejo tras perder licencias clave como las de la UEFA, la NFL y la NBA frente a su competidor. Actualmente, Panini evalúa diversas rutas estratégicas que incluyen una posible salida a bolsa o la venta total de la compañía, la cual cuenta con una valoración estimada de 5,800 millones de dólares.

Topps y la nueva generación de coleccionables

Bajo la dirección de Fanatics, Topps planea modernizar el mercado mediante la inclusión de innovaciones como el programa de "parches de debut". Esta iniciativa consiste en integrar fragmentos de las camisetas utilizadas por los futbolistas en sus primeros encuentros oficiales dentro de las tarjetas físicas.

Aunque la licencia formal inicia en 2031, los jugadores comenzarán a portar estos distintivos especiales desde el Mundial de 2026 para recolectar el material necesario para futuras ediciones.

El acuerdo también contempla un impacto social, con el compromiso de distribuir gratuitamente más de 150 millones de dólares en productos de colección durante el tiempo que dure la sociedad.

Asimismo, la FIFA seleccionó a Fanatics para operar las ventas minoristas en los estadios durante la Copa del Mundo de 2026, gestionando los puntos de venta en los 104 partidos programados en México, Estados Unidos y Canadá.