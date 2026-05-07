Turquía podría llegar al calendario de la F1 en el 2026 como plan de emergencia 

La Fórmula 1 no quiere volver a padecer otras cancelaciones como las que ya tuvo que hacer con Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto entre Irán e Israel y, ahora, trabajan en un plan B en caso de que las condiciones se extiendan y también lleven a la alteración de Qatar y Abu Dhabi.

La FIA ha comenzado a barajar opciones para no dejar huecos en el calendario, y un viejo conocido ha levantado la mano: el Gran Premio de Turquía.

Aunque el trazado de Estambul Park ya tenía asegurado su regreso para la próxima temporada con un contrato de cinco años (2027-2031), el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, indicó que su retorno podría adelantarse un año entero. Esta posibilidad surge como un "Plan B" de emergencia en caso de que las sedes de Medio Oriente sigan siendo inviables por motivos de seguridad, según revela RacingNews365.

La F1 sigue trabajando con el objetivo de tratar de recuperar una de las carreras en Medio Oriente suspendidas para la parte final del año, pero incluso esas opciones siguen a la expectativa. Aunque los vuelos comienzan a normalizarse, la categoría quiere tomar decisiones en agosto que permitan reconfigurar con tiempo en caso de ser necesario.

La prioridad humana sobre el asfalto

Ben Sulayem ha sido enfático en que la prioridad absoluta es la seguridad. Ante la incertidumbre en el Golfo, el directivo señaló que, si el conflicto persiste hacia octubre o noviembre, la categoría no dudará en cancelar definitivamente las visitas a esa zona.

"El deporte puede esperar. Los humanos son siempre la prioridad", sentenció el dirigente, subrayando que el automovilismo no debe estar por encima de la integridad de las personas.

Actualmente, se contempla el fin de semana del 2 al 4 de octubre como una posible ventana para reacomodar fechas, situándose entre Azerbaiyán y Singapur. Si la situación no mejora, Turquía podría ser la pieza que complete este complejo rompecabezas del calendario 2026.