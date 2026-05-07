Aaron Rodgers visita a los Steelers: ¿Se queda en Pittsburgh para 2026?

El futuro de la ofensiva en Pittsburgh parece tener nombre y apellido después de varios meses de incertidumbre y es que el veterano mariscal de campo Aaron Rodgers tiene previsto visitar a los Pittsburgh Steelers este fin de semana, en un movimiento que refuerza las versiones sobre su continuidad con el equipo para la temporada 2026.

Aunque fuentes de la liga señalan como altamente probable que el pasador juegue un año más en Pensilvania, hasta el momento no se ha formalizado un contrato definitivo entre ambas partes, pero tanto ESPN como Reuters han lanzado reportes de que todo está casi listo.

La presencia del cuatro veces MVP coincidirá con el inicio del minicampamento de novatos de la franquicia, programado para comenzar este viernes. El presidente de los Steelers, Art Rooney II, manifestó recientemente su confianza en que la incertidumbre sobre la posición de quarterback se resolverá pronto, pese a que el equipo esperaba una respuesta de Rodgers antes del pasado Draft, objetivo que finalmente no se cumplió.

Detalles contractuales y la etiqueta UFA

Ante la falta de una firma inmediata, la gerencia encabezada por Omar Khan optó por aplicar una licitación de agente libre sin restricciones (UFA tender) sobre el jugador. Este recurso asegura que Pittsburgh reciba una compensación en caso de que Rodgers decida emigrar, además de otorgarles derechos exclusivos de negociación si el veterano no firma con otro club antes del 22 de julio.

De concretarse el retorno bajo esta etiqueta, Rodgers recibiría un aumento del 10% respecto a su salario anterior, percibiendo aproximadamente 15 millones de dólares para la campaña 2026.

Vigencia a los 42 años

Durante su primera etapa con los Steelers en 2025, el egresado de California se adaptó rápidamente al sistema de Mike McCarthy, con quien ya había compartido 13 temporadas en Green Bay. A pesar de sufrir una fractura de muñeca que lo marginó de un partido en la semana 12, Rodgers finalizó la campaña anterior con números sólidos.

Rodgers logró 10 victorias, 65.7% de pases completados, 24 pases de touchdown frente a solo siete intercepciones.