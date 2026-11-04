Carlos Alcaraz debuta con victoria en París y se instala en Octavos ante Berrettini

En el Palacio de los Deportes de Bercy, Carlos Alcaraz debutó en el Masters 1000 de París, como quien llega con la inercia de un campeón reciente, y no tuvo problemas para superar a Alex Michelsen en dos sets 7-6 (7-4) y 6-3 para instalarse en Octavos de Final.

El murciano, recién coronado en Viena y dueño de una racha que ya sumaba cinco victorias, encontró en el estadounidense un rival correoso, dispuesto a romper la estadística que dice que nadie más joven que él le ha ganado jamás.

El primer set se estiró hasta el tie-break; allí el estadounidense llegó a mandar 4-1, pero Alcaraz respondió con una secuencia de siete puntos consecutivos que selló el parcial 7-6(4).

Carlos Alcaraz celebrando su triunfo en París REUTERS

En el segundo, el español rompió en el momento justo, salvó las amenazas y cerró 6-3 en una hora y 42 minutos, dejando claro que la superficie rápida y el ambiente cerrado no iban a detener su pulso.

Mientras afuera caían Zverev, Djokovic y Medvedev, el número tres del mundo se convertía, casi sin proponérselo, en el gran favorito del cuadro.

Fue su sexta victoria consecutiva y su cuarta presencia en Octavos de este torneo que aún no figura en su vitrina; el año pasado cayó en debut y hace dos temporadas en segunda ronda.

Berrettini, el siguiente rival en Octavos

El italiano Matteo Berrettini será el próximo obstáculo. El romano, que llega a esta fase tras superar a Ugo Humbert por 7-6(3) y 7-5, ya conoce el sabor de enfrentarse a Alcaraz.

No será la primera vez: se han medido en cuatro ocasiones y el balance favorece claramente al español, que lidera 3-1.

El único triunfo de Berrettini llegó en el Australian Open de 2022, cuando remontó desde 0-2 en sets y se impuso en un quinto set decisivo.

Desde entonces, Alcaraz ha ganado los dos siguientes: en los cuartos de Río de Janeiro 2022 y, el más reciente, en octavos de Wimbledon 2023, donde el murciano superó un primer set perdido y cerró 3-6, 6-3, 6-3, 6-3.

Para Alcaraz será la oportunidad de sumar su cuarta victoria ante un rival que siempre ha exigido lo mejor de su repertorio; para Berrettini, la de romper una racha negativa que ya se extiende a los últimos dos enfrentamientos y demostrar que, a los 30 años y lejos de su mejor ranking, todavía puede complicarle la vida a uno de los mejores del mundo.