Video: Matías Almeyda, DT de Rayados, denuncia que hay un “informante” en su equipo

El ambiente en el vestidor de Monterrey parece no vivir su mejor momento. Este miércoles, el Director Técnico del equipo, Matías Almeyda, reveló que existen “informantes” al interior de su equipo que revelan a los medios de comunicación lo que ocurre en el seno del equipo.

Con ese comentario inició este miércoles su conferencia de prensa previa al juego del fin de semana contra los Diablos Rojos del Toluca, donde el cuadro regiomontano se juega la posibilidad de clasificar a la Liguilla.

Tienen un montón de informantes ustedes. A partir de mañana saben lo que hablé. Les dejo de tarea eso. Tienen informantes, porque ya lo comprobé, eso me llama mucho la atención, hay temas que salen de acá adentro que no deberían salir”, declaró el argentino.

Monterrey ha tenido un torneo irregular en el presente Apertura 2026. Ha tenido rachas de hasta tres juegos sin ganar y ahora lleva una derrota y un empate en sus últimos dos compromisos, que lo ubican en el noveno lugar de la clasificación.

Si pretende acceder a la Liguilla, el equipo de Almeyda necesita ganar sus últimos dos ante Toluca y Pumas, ambos de visita.

“Valoro el esfuerzo y el trabajo de un periodista, en recabar información, y la valoro siempre y cuando sea válida, no que sea mentira, porque eso es destruir.

“Permitimos que ustedes entren un día a la semana, como pocos equipos. Y siempre que entran sale un tema de conversación. se entra para ver cómo entran en calor, no lo que hablamos”, dijo.