La gobernanza del fútbol mundial vive un momento crucial. Según informó Sky Sport Alemania, la UEFA y la Federación Alemana de Futbol (DFB) valoran promover a David Beckham como rival de Gianni Infantino en las próximas elecciones de la FIFA.

La prisa europea responde al calendario electoral, cuya fecha límite para oficializar candidaturas vence el 18 de noviembre. Esto obliga a articular una alternativa de consenso a contrarreloj.

La idea tomó fuerza tras una cumbre a puerta cerrada en Berlín, donde se fijaron los requisitos del aspirante ideal: unificar a Europa y conectar con otras confederaciones.

Beckham surge como un perfil rompedor e innovador. Su figura aúna fama global, buena reputación y experiencia en gestión deportiva como copropietario del Inter Miami, situándolo como un puente estratégico entre la UEFA y la Concacaf.Los factores que debilitan a Gianni Infantino

David Beckham alista su participación en Fortnite REUTERS

Los factores que debilitan a Gianni Infantino en la FIFA

El desgaste de Gianni Infantino obedece a controversias presupuestarias, entre las que destacan presuntos ingresos no desglosados y el uso de residencias de lujo en Estados Unidos.

Su proyecto FIFA Forward Enterprises indignó a la UEFA al plantear privatizaciones a fondos privados, lo que obligó a cancelar la propuesta ante la amenaza de un boicot por parte de las federaciones europeas.

Asimismo, resurgen dilemas éticos vinculados a indemnizaciones pagadas con fondos de la UEFA, sumados a una creciente polarización política que debilita la percepción de imparcialidad de su gestión.