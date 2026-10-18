Alejandro Davidovich vive el mejor día de su vida en la ATP al logra una remontada épica en Shanghái

El español Alejandro Davidovich Fokina logró este domingo el título más importante de su trayectoria profesional tras imponerse a su compatriota Rafael Jódar en la final del Masters 1000 de Shanghái. El andaluz, vigésimo quinto preclasificado del certamen, firmó una remontada sobre la pista dura del Qizhong Forest Sports City Arena con parciales de 1-6, 7-6 (5) y 6-4 tras 2:27 horas de intensa batalla.

A sus 27 años, la victoria consagra una gira asiática impecable para Davidovich. El campeonato de Shanghái se convierte en su tercer trofeo de la temporada 2026, sumándose a los éxitos en Mallorca y Chengdu. "No tengo palabras ahora mismo. Tengo la mente en blanco y solo siento un enorme alivio", declaró el malagueño tras alzar la copa.

Una batalla de resistencia física y mental en China

El encuentro cumbre comenzó con un dominio absoluto por parte de Jódar, de 20 años, quien se convirtió en el finalista más joven en la historia del torneo. El madrileño se adjudicó la primera manga de forma contundente en apenas 27 minutos. Sin embargo, la perseverancia de Davidovich cambió el destino de la final:

Punto de inflexión: El andaluz reaccionó en el segundo parcial devolviendo un quiebre temprano. Forzó un disputado tiebreak donde aprovechó un error de derecha de Jódar para igualar las acciones.

El set definitivo: En el tercer episodio, Davidovich impuso su ritmo físico. El desgaste pasó factura a Jódar, quien requirió asistencia médica en el muslo derecho cuando el marcador marchaba 4-3, facilitando el cierre del encuentro en favor del malagueño.

Un registro histórico para el tenis español

La victoria de Davidovich posee un valor estadístico trascendental para su país. Shanghái representaba el único torneo de la categoría ATP Masters 1000 que el tenis masculino español nunca había podido conquistar en toda su historia.

Con este triunfo, España se consolida como la tercera nación capaz de conquistar las nueve citas vigentes del calendario de esta categoría, uniéndose a Serbia e Italia. Tras superar un camino sumamente complejo en el que debió salvar un punto de partido ante Frances Tiafoe y remontar al favorito Alexander Zverev en semifinales, Alejandro Davidovich inscribe su nombre con letras de oro en la élite del deporte blanco.