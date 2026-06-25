Curazao dice adiós al Mundial 2026; Costa de Marfil a Dieciseisavos

La aventura terminó para Curazao en el Mundial 2026, luego de que la selección de Costa de Marfil los derrotara por 0-2 en el cierre del Grupo E y, de paso, se clasificara a los Dieciseisavos de final. Nicolas Pepe anotó doblete y realizó su festejo mítico en la cancha del Estadio Filadelfia, que tuvo una asistencia de 68,324 aficionados.

La selección de Congo generó la primera oportunidad de peligro al minuto 1, cuando un remate de Tahith Chong fue a las manos de Yahia Fofana.

El primer gol de Nicolas Pepe al 7' en el Curazao - Costa de Marfil del Mundial 2026 Reuters

Cinco minutos después vino la respuesta de Costa de Marfil, quien aprovechó un error defensivo para abrir el marcador. Yan Diomande recuperó la posesión del balón tras una mala salida del rival, el extremo aceleró hacia el área y dejó el balón servido para que Nicolas Pepe empujara a placer y realizara su festejo místico.

Después del 0-1, la selección africana dominó ampliamente el encuentro, pero Curazao cerró con gran ritmo y estuvo cerca del empate al 39’, cuando Tahith Chong mandó un remate que pasó a un costado.

El segundo gol de Nicolas Pepe al 64' en el Curazao - Costa de Marfil del Mundial 2026 Reuters

Para la parte complementaria, Curazao manejó el balón con más confianza y personalidad, donde la precisión en el último pase le falló.

Costa de Marfil hizo el 0-2 al 63’. Ibrahim Sangare vio el movimiento de Nicolas Pepe y le filtró el balón para dejarlo casi solo, mandando un remate con la parte interna del pie para dejar sin oportunidad a Eloy Room.

Nicolas Pepe marcó doblete y realizó su festejo mítico Reuters

Curazao intentó acercarse en el marcador, pero no estuvieron certeros en el último pase. Se despiden del Mundial 2026 con un punto, con un gol a favor y 9 en contra. Fueron cuartos del Grupo E. Por su parte, Costa de Marfil se clasificó a Dieciseisavos con 6 puntos.