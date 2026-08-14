Se cumplen 20 años del debut de ensueño con el América ¿Qué fue de Juan Carlos Mosqueda?

Hace 20 años un joven mediocampista, originario de la Ciudad de México, vivía el sueño de debutar con gol y en el Estadio Azteca con el equipo de sus amores, el Club América.

Tarde perfecta y el inicio de una agitada carrera como futbolista profesional. Aquel 13 de agosto del torneo Apertura 2006, Juan Carlos Mosqueda se destapaba ante el gremio futbolístico en una plantilla de jerarquía como suelen ser las Águilas.

El juego correspondía a la segunda fecha del Apertura 2006. Los titulares eran Memo Ochoa (portero); Ismael Rodíguez, Ricardo Rojas, Raúl Salinas y Óscar Rojas; Germán Villa, Fabián Peña y Alvin Mendoza, en el mediocampo, mientras que Nelson Cuevas, Salvador Cabañas y Claudio López eran los delanteros.

El juego ante los Tigres se complicó tras un penalti que le dio la ventaja a los regios; Walter Gaitán, el encargado de cobrar la pena máximo al minuto 10.

Luis Fernando Tena en la dirección técnica arrancó la segunda parte con un movimiento que le daría la razón. El ingreso del mediocampista Mosqueda por Peña.

Un pase de Raúl Mendoza lo convirtió Mosqueda en una bella postal, un disparo fuera del área que fulminó a Edgar Hernández, al minuto 85'. El golazo envolvió al americanismo, la zona técnica. Los rostros estallaban de júbilo, incluso en el siempre recio auxiliar y clave en la metodología de las Fuerzas Básicas, Alfredo Tena.

"Me lo acaban de recordar, no dimensioné hasta ahora ese recuerdo,hoy lo conservo con mucho cariño, es un momento especial en mi vida , en la de mi familia. Muchos le llamamos sacrificio, porque de jóvenes descubrimos muchas cosas, pero yo hacía lo que más me gustaba, somos de Iztapalapa, entonces trasladarse hasta Coapa tomaba su tiempo: caminaba 15 minutos de la casa para agarrar la combi, después el camión que nos dejaba en División del Norte, de ahí caminar al club", narró Juan Carlos Mosqueda a Excélsior.

Con las Águilas, el Mosqueda registró más de 100 partidos (6 goles y 9 asistencias) hasta el 2009 que salió de la institución a préstamo con Santos Laguna. Separar el camino lejos de Coapa fue una de las primeras decepciones que encaró el entonces mediocampista, al no entrar en planes del 'Pelado' Díaz.

"Me sentí liquidado, demostramos que podíamos seguir aportando pero las exigencias del club son grandes, veníamos de un año malo y se tomaron decisiones y muchos canteranos resultamos saliendo, el DT no me quería , no era de su agrado".

¿Qué fue de JC Mosqueda?

Aunque no anunció su retiro profesional, Juan Carlos se mantuvo en el mundo del futbol tras su salida del Veracruz.

Mosqueda mantuvo encendida la pasión y compromiso con el futbol en la llamada 'Talacha', pero con un equipo conformado por exfutbolistas profesionales y otros en el ocaso.

"Seguía jugando talacha, jugábamos contra equipos de Primera en temporadas de preparación. También jugábamos contra equipos Sub-20, relativamente fácil, se tenía ese aire para aguantar todavía, después al margen de eso entré al equipo de Leyendas del América para juegos de exhibición".

A la par, Juan Carlos Mosqueda ayudó a su hermano en un equipo de la Tercera División en la Ciudad de México. El surgido de las Águilas del América después hizo realidad proyectos personales como su propia escuela de futbol.

Comenzó en la CDMX, aunque cerró por la pandemia de covid. Levantó otra escuela de futbol en Aguascalientes, donde reside actualmente. La gestión de estas academias fue posible, porque entre los altibajos de su carrera, el exmediocampista se formó como Director Técnico.

Titulado y con su propia academia, Mosqueda también se desempeña en clínicas deportivas y entrenamientos personalizados.