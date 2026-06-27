VIDEO: Aficionado de Inglaterra llega al estadio con chaleco de cerveza

Para el compromiso entre Inglaterra y Panamá a celebrarse en Nueva York -estadio que recibirá la Final del Mundial 2026- un aficionado arribó con un chaleco de cerveza que inmediatamente llamó la atención de los demás seguidores, quienes lo reconocieron completamente y lo llevaron a ser viral en redes sociales.

En un chaleco transparente que, a simple vista no logra conocerse la cantidad exacta de litros de cerveza que lleva encima de él, los seguidores llegaban a tierra mundialista en busca de convertirse en líder del Grupo L y evitar una nueva sorpresa.

Con el boleto en mano hacia los 16vos de Final, Inglaterra es máximo favorito para hacerse de la cima de su sector y apoderarse del 1L, mismo que los llevaría a Atlanta para el primer compromiso se eliminación directa y posteriormente -de avanzar- ser uno de los dos conjuntos que se pare en la cancha del Estadio Ciudad de México durante los Octavos de Final.

Ante la mirada de diversos aficionados que se encontraban en los accesos del New York Stadium, el seguidor inglés pasó cada uno de los filtros de seguridad para ingresar a las gradas del inmueble, sin embargo, hasta el momento se desconoce si logró llegar vestido de tal manera a las tribunas, mismas que cuentan con una capacidad para 80,663 espectadores .

¿Inglaterra Vs México en CDMX?

Uno de los grandes sueños por parte de los aficionados -sobretodo- mexicanos es instalarse en los Octavos de Final del Mundial 2026 y recibir a Inglaterra durante una etapa que históricamente ha sido un dolor de cabeza para el combinado Tricolor.

En caso de concretarse el liderato de Grupo para los ingleses, los Octavos de Final sería la única instancia en la que la escuadra de Los Tres Leones pueda medirse a México durante la actual Copa Mundial de la FIFA... pero Croacia o Ghana cuentan con la última palabra en caso de que los campeones del mundo en 1966 no derroten a los Canaleros.

Jugadores de Inglaterra celebrando el gol de Harry Kane REUTERS

BFG