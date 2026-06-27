¡Insólito! Chamanes peruanos hacen ritual en televisión para quitarle una brujería a Harry Kane

Un insólito ritual televisado, transmitido en vivo por la señal abierta de un canal peruano, intentó anular la supuesta maldición impuesta por el célebre brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam contra el delantero inglés Harry Kane durante la fase de grupos del Mundial 2026.

El evento, que fusionó el espiritualismo andino con el futbol, se transformó de inmediato en un fenómeno viral tras el ríspido empate 0-0 entre la Selección de Inglaterra y la Selección de Ghana en las acciones correspondientes al Grupo L. Este sábado 27 de junio Kane volverá al campo cuando el conjunto inglés se mida ante Panamá con la oportunidad de amarrar el primer sitio de su grupo.

El origen de la disputa espiritual en el Grupo L

El místico africano Nana Kwaku Bonsam afirmó públicamente haber realizado un trabajo espiritual de alto alcance para frenar la contundencia del capitán inglés antes del enfrentamiento directo en la cancha. Tras el silbatazo final del encuentro, donde Harry Kane falló una oportunidad clarísima de gol en los últimos minutos del cotejo, las redes sociales revitalizaron las supersticiones a escala global.

De acuerdo con un reporte de la agencia internacional Firstpost, el clamor digital escaló a tal grado que traspasó los continentes, llamando la atención de la comunidad de medicina tradicional en Sudamérica.

La ceremonia de contrarritual en la televisión peruana

Ante el temor generalizado de que la mala racha del atacante del Bayern de Múnich se prolongara en el torneo, un grupo de chamanes y curanderos peruanos decidió intervenir directamente desde un set de televisión en Lima:

Purificación : Los espiritualistas colocaron una fotografía gigante de Harry Kane vistiendo la indumentaria blanca inglesa.

: Los espiritualistas colocaron una fotografía gigante de vistiendo la indumentaria blanca inglesa. Elementos tradicionales : Sobre la imagen frotaron hierbas medicinales, esparcieron amuletos andinos y utilizaron humo de sahumerio.

: Sobre la imagen frotaron hierbas medicinales, esparcieron amuletos andinos y utilizaron humo de sahumerio. Objetivo: Realizar un "limpiado" energético completo que neutralizara el embrujo africano de cara a los octavos de final.

El propósito explícito fue devolverle al delantero su instinto goleador letal para la siguiente fase".

Un giro surrealista transcontinental

El desenlace de este conflicto místico rozó lo surrealista. El propio brujo ghanés ya había realizado un contrarritual días antes para "liberar" al jugador, considerando su misión cumplida al haberle sacado el punto a los británicos. Bonsam incluso llamó "amigo" al futbolista de la Premier League en un video posterior.

Sin embargo, los curanderos peruanos decidieron no correr riesgos y asegurar el bienestar del goleador con su propio ritual en vivo. La secuencia refleja cómo las narrativas folclóricas y las supersticiones trascienden fronteras durante los Mundiales, convirtiendo a deportistas de élite en protagonistas involuntarios de la fe popular.