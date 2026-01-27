“Cuesta ver a Pumas sin canteranos”, dispara Miguel España previo al duelo ante Santos

Miguel España, exjugador histórico de Pumas y Santos Laguna, levantó la voz previo al enfrentamiento entre ambas escuadras en la Jornada 4 del Clausura 2026, y no dudó en señalar uno de los temas que más le preocupa del presente universitario: la ausencia de jugadores formados en cantera dentro del primer equipo.

El canterano auriazul lamentó que Pumas haya perdido parte de su identidad al dejar de producir talento propio y recurrir a jóvenes formados en otros clubes, tanto nacionales como del extranjero, una situación que, desde su perspectiva, rompe con la esencia que históricamente caracterizó al conjunto del Pedregal.

La cuestión es que cuesta trabajo ver a Pumas sin jugadores de la cantera, sin ninguno. Hay algunos jóvenes que quizá peleen por crecer y por tener un lugar en la Liga MX, pero han venido de otros equipos. El caso de Ruvalcaba, por ejemplo, que no fue hecho en Pumas, sino incluso en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que no me gustaría ver, más jugadores sin esa columna vertebral que en antaño era de Pumas”, declaró España en entrevista para Excélsior.

España también analizó el desempeño de los refuerzos recientes de Pumas, asegurando que su impacto ha sido variable y que mucho depende del proceso de adaptación, tanto al futbol mexicano como al estilo del cuerpo técnico.

“Hay de todo. Cuando traes cuatro o cinco jugadores y el esquema todavía no está definido, no todos se adaptan o están al nivel esperado. Cuando el equipo ya está embalado, es más fácil que el jugador que llega se integre y luzca”, explicó.

Miguel España fue uno de los jugadores legendarios de la escuadra de los Pumas Mexsport

El Olímpico Universitario ya no pesa

Otro de los puntos que tocó el exmediocampista fue la pérdida de fortaleza del Estadio Olímpico Universitario, un inmueble que históricamente representaba una aduana complicada para los visitantes, especialmente en el horario del mediodía.

España consideró que esta situación también recae en la propuesta futbolística del técnico Efraín Juárez, quien debe lograr que su equipo imponga ritmo, presión y dinamismo para aprovechar las condiciones del inmueble.

Indudablemente, los equipos de Pumas, y Efraín lo sabe, siempre tienen que ser muy dinámicos, con mucha presión, para de esta forma buscar desgastar a los rivales y sacar beneficios de la cancha, que es pesada, por decirlo así. Además, en el horario del mediodía, uno debe de estar acostumbrado a sacar ventaja de eso. De repente, cuando venían algunos equipos que entrenaban al nivel del mar, sufrían. Me tocó jugar en ese horario. De cualquier forma, creo que esa condición del clima ya no les pesa tanto a los visitantes”, señaló.

Miguel España, exjugador de Pumas, es consciente que hay cosas por mejorar en el actual plantel auriazul Mexsport

Críticas a Efraín Juárez y etapa de construcción

Respecto a las críticas que ha recibido Efraín Juárez en su proceso como entrenador universitario, Miguel España fue claro al señalar que es una situación normal en el futbol, donde los técnicos viven condicionados por los resultados.

Mira, en ese tipo de circunstancias eres tan bueno o tan malo como tu último resultado. Eso pasa mucho con los entrenadores: si las cosas no salen, empiezan a surgir dudas y cuestionamientos, incluso sobre si la directiva está haciendo bien las cosas. Pero, al contrario, cuando sucede lo que le pasa a Antonio Mohamed, que todo pinta bien, eres bicampeón y vas por el tricampeonato, pues todo es felicidad. Entonces, están en esa etapa de construcción. No es que al equipo le haya costado de más”, afirmó.

Finalmente, el exjugador auriazul habló sobre el temperamento explosivo de Juárez, destacando que el estratega deberá pulir algunos comportamientos para beneficio propio y del plantel.

“Algunas conductas, por supuesto, Efraín tendrá que mejorarlas, porque no le benefician ni a él ni al equipo. En esta temporada, ahí va, poco a poco, mostrándose con mayor tranquilidad, por decirlo así. Yo sé que cada quien tiene su temperamento y que las circunstancias a veces son difíciles de predecir”, concluyó.