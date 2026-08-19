Cuauhtémoc Blanco y Jona dos Santos inspiran a Edwin Cerrillo rumbo a la Leagues Cup con América

Edwin Cerrillo, refuerzo del Club América, reiteró que el americanismo corre por sus venas desde pequeño por herencia de su padre. Incluso evocó a Cuauhtémoc Blanco como su máximo referente.

"Cuauhtémoc Blanco", respondió Cerrillo, en entrevista con TUDN, sobre su ídolo de las Águilas. "Es también ídolo de mi papá, creciendo veía que se parecen poco, siempre ha sido el Cuau y mi papá siempre ha traído la camiseta del 10, se me ha quedado eso".

El mediocampista con doble nacionalidad también reveló que uno de sus ejemplos a seguir en el América es Jonathan dos Santos.

"Jona y Fidalgo, muy talentosos, yo los seguía y me gustaba su forma de jugar, por tener posiciones similares, no es fácil jugar en medio, pero todos somos diferentes, yo tengo recorrido, mucho esfuerzo, doy el cien, me gusta darles salida con balón a mis compañeros, darle esa prioridad al equipo, son de mis características.

"Jona me gusta mucho, pasó por LA Galaxy, tuvo buena carrera en Europa, un futbolista a seguir y jugamos similar, para mí es -no tratar de igualarlo- ser mejor, pero me inspira mucho, por eso tomé el dorsal '6', ponerme la '6' es agarrar más responsabilidad".

"Somos siempre favoritos"

También como aficionado del América, Edwin Cerrillo es consciente de la exigencia a nivel internacional. Asegura que sus compañeros son favoritos para la serie de cuartos de final de la Leagues Cup ante Columbus Crew, en Carson, California (26 de agosto).

"Somos favoritos en todo, estamos para ganar, antes de mi llegada, la del profe (Guillermo Almada), todos sabemos que debemos estar arriba para nosotros mismos, porque somos el más grande, con el escudo no sólo se gana, hay que demostrar".

Incluso considera que el regresar a jugar a su anterior casa, el Dignity Health Sports Park, es una enorme ventaja para las Águilas del América.

"Justo debutando en Texas (en el cierre de fase grupal de Leagues Cup ante Austin FC), teniendo a mi familia fue inolvidable, ahora regresar a mi excasa, estoy acostumbrado al estadio, es mucha emoción, pero mucha responsabilidad también, tenemos una gran oportunidad ante el Columbus Crew y listo".

Por último, Cerrillo opinó sobre la naturaleza del América, la lluvia de críticas y la competencia interna para llenarle el ojo al entrenador uruguayo Guillermo Almada.

"La gente hablará y con todo respeto ellos pueden decir todo, pero me han respaldado, me han tratado bien, estamos unidos y competiremos por todo, primer aves siendo refuerzo con esa presión, pero con responsabilidad y emoción para demostrar quién soy, adaptarme al estilo del profe y me da para arriba.

"Todos los equipos darán lo máximo ante América, pero nosotros debemos disfrutar del momento y demostrar en cada fin de semana, hay que demostrarnos cuando tocan juegos importantes".