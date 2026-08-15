¡Cámaras, ya se la saben! Cuauhtémoc, Villa y Terrazas viajan en el metro de la CDMX (VIDEO)

Tal cual como cuando eran adolescentes, Cuauhtémoc Blanco, Isaac Terrazas y Germán Villa, tomaron el transporte público para dirigirse a las instalaciones de Coapa, donde entrenan las Águilas del América.

Los tres ex jugadores del América decidieron volver a recorrer la ruta que durante años los llevó rumbo a sus entrenamientos y que seguramente hace aproximadamente cuatro décadas no tomaban para ir a Coapa.

Los conductores del podcast “El Posscass de compass”, buscaron revivir la ruta que durante años compartieron mientras eran niños que soñaban con ser estrellas de futbol. Abordaron en la estación Hidalgo, de la línea 2 del metro de la CDMX con dirección a Tasqueña.

“Obviamente antes nadie lo pelaba, no lo reconocían”, le comentó Germán Villa a Isaac Terrazas, haciendo alusión a que Cuauhtémoc Blanco firmaba autógrafos y se tomaba fotos con los pasajeros que sorprendidos lo encontraban a su paso.

“¡Ira, no manches! Sí le da realce”, bromeó Villa sobre los candelabros que recientemente el Gobierno de la CDMX colocó en la estación del metro Hidalgo como parte de la remodelación del transporte público previo al Mundial de la FIFA disputado en México, Canadá y Estados Unidos.

Como futbolista profesional, Cuauhtémoc Blanco jugó durante 11 años con las Águilas del América. Germán Villa, 16 años, y el que menos tiempo pasó en la institución fue Isaac Terrazas con poco más de 8 años. Toda una vida y definitivamente sus mejores años como futbolistas profesionales.

Cuauhtémoc Blanco jugando con Selección Mexicana. Mexsport

La razón principal del viaje de los tres ex futbolistas en el transporte público fue levantar contenido para el podcast que conducen, donde suelen entrevistar personajes del futbol mexicano y que se comparte en diferentes plataformas digitales.

Una vez a bordo del vagón del metro rumbo a Tasqueña, Germán Villa decidió ponerse a bailar con los pasajeros la cumbia que acompaña todos sus videos en redes sociales. Cuauhtémoc Blanco platicó brevemente con una pasajera sobre su gestión como Gobernador de Morelos y Terrazas se tomó fotografías con varias personas.

Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas viajando en el Metro y Autobús para llegar al @ClubAmerica, así como cuando eran de fuerzas básicas 🏟️🦅😮‍💨👌🏻#GrandesDeCorazon pic.twitter.com/2vNRkhSTWT — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) August 15, 2026

Descendieron en la estación General Anaya y ahí abordaron un camión que los acercaría a las instalaciones de Coapa, donde todavía entrenan las diferentes categorías del Club América.

Por ir sujetado del tubo superior del camión, Villa tomó desprevenido a Terrazas y le bajó los pants hasta las rodillas.

“¡Ya madura! O no, jefe, ya que madure este pendejo”, comentó Terrazas con un pasajero que se reía de lo ocurrido. “Entre más viejos más mamones”.

En medio del asombro de los pasajeros por la presencia de los ex futbolista, Isaac Terrazas decidió regalar una playera de la Selección Mexicana con el apellido Villa y el número 18 en los dorsales a quien se parara a bailar con el ex contención americanista.

“Estamos recordando cuando no teníamos nada. Ahora tampoco tenemos, pero de todas formas estamos recordando”, mencionó entre risas Cuauhtémoc Blanco.

Cuando estaban a punto de concluir el recorrido, atravesaron la calzada de Tlalpan y todavía se detuvieron a comer unos tacos de canasta. Aparentemente los de chicharrón fueron los que más éxito tuvieron.

El video no muestra cuando los tres jugadores llegaron a las instalaciones de Coapa, pero sí lo bien que la pasaron recordando cuando eran adolescentes y tenían la ilusión de forjar una carrera como futbolistas profesionales.