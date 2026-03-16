Cristiano Ronaldo vs mexicanos: ¿Cuántas veces se han enfrentado?

La relación de Cristiano Ronaldo con el Tri siendo rivales o con clubes mexicanos es amistosa, pero distante. Apenas se ha enfrentado en un puñado de ocasiones y esta vez, bajo la magna cita de reabrir el Estadio Azteca, todo avanza para que jueguen de nuevo.

La Femexfut hizo todo lo posible para convencer a la Federación Portuguesa de Futbol de que interviniera y atrajera a Cristiano a la selección, a pesar de estar con una lesión de rodilla en vías de recuperación.

Por eso es el gran atractivo del 28 de marzo para dar una señal al mundo de que el estadio de Ciudad de México se encuentra listo.

¿Cuantas veces ha enfrentado Cristiano Ronaldo a México?

Cristiano Ronaldo realmente ha jugado una sola vez ante México. Fue en la Copa Confederaciones de 2017 en Rusia, cuando empataron a dos goles. Estuvo todo el juego aunque discreto, con sólo un tiro a puerta y una asistencia.

Después se volvieron a encontrar en ese mismo torneo por el tercer lugar, pero al ser un partido de trámite, Cristiano, por entonces figura indiscutible del Real Madrid, desistió jugar para concentrarse en su equipo. Su lugar fue tomado por Gerson Martins.

Durante la Copa Confederaciones fue la única vez que Cristiano jugó contra México.(Fotos: EFE)

En 20o6 durante el Mundial de Alemania, un juvenil Cristiano Ronaldo de 21 años con su número 17 se quedó viendo desde la banca el triunfo de su país 2-1. Ambos equipos avanzaron a octavos de final dejando atrás a Angola e Irán.

Contra otros mexicanos

A nivel de clubes, Cristiano ha enfrentado a tres equipos: América, Cruz Azul y Santos Laguna.

El primero de ello fueron las Águilas en un amistoso en 2010 en Estados Unidos que ganaron los Merengues 3-2 con un gol suyo al minuto 82.

Después en 2012, en un amistoso en Las Vegas, en el estadio Sam Boyd, los de España ganaron 2-1, con goles de Xabi Alonso y Sami Khedira.

En 2014 dentro del Mundial de Clubes, tocó a Cruz Azul jugar en Marruecos en la fase de semifinales ante el Real Madrid que los aplastó 4-0.

Cristiano Ronaldo celebra gol ante América en Semifinales de Mundial de Clubes 2016. (Mexsport).

La última vez ante algunos mexicanos como rivales fue en 2016, cuando en el Mundial de Clubes jugó ante el América ganando 2-0 con un gol en los minutos de agregado.