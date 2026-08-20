Cuadrangular de tercias en la función del viernes en la Arena México

A unas semanas del 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), la Arena México vibrará con un cuadrangular de tercias para la función del viernes 21 de agosto de 2026.

En el cuadrangular de tercias se enfrentarán “El Galeón Fantasma”, “Los Guerreros Laguneros”, “Los Infernales” y “Los Dragones”.

La combinación de estilos de las tercias es uno de los atractivos del cuadrangular, donde también destacan la experiencia, poder y explosividad con la que cuentan los luchadores.

Cartelera completa del viernes 21 de agosto de 2026 en la Arena México Foto: CMLL

Además, participarán algunos integrantes que apostarán su máscara o cabellera el próximo 18 de septiembre en la Arena México, como lo son Zandokan Jr, Último Guerrero, Averno y Dragón Rojo Jr.

CARTELERA COMPLETA DEL VIERNES 21 DE AGOSTO EN LA ARENA MÉXICO:

- Lucha estelar: Templario, Titán y Neón vs. Soberano Jr, Bárbaro Cavernario y Yutani.

- Lucha Semifinal: Cuadrangular de tercias.

- Evento especial en Relevos Increíbles: Xelhua y Guerrero Maya Jr vs. Brillante Jr y El Cobarde.

- Lucha de Amazonas: Tessa Blanchard, Skadi y Kira vs. Persephone, Zeuxis y Keyra.

- Match Relámpago: Hijo del Pantera y Pantera Jr vs. Rey Cometa y Espíritu Negro.

- Match Relámpago: Blue Shark vs. Troglodita.