¡Chivas pierde a su capitán! Luis Romo apunta a quedar fuera del Clásico Tapatío

Las Chivas recibieron una mala noticia de cara al Clásico Tapatío. Luis Romo, capitán del Guadalajara, apunta a quedar fuera del encuentro del próximo sábado frente al Atlas debido a una lesión sufrida durante su participación con la Selección Mexicana.

Romo presentó una molestia en el bíceps femoral de la pierna izquierda y fue sometido a una valoración médica después de reincorporarse al conjunto rojiblanco. Aunque el club todavía espera los resultados definitivos de los estudios, las primeras sensaciones no fueron alentadoras y existe la posibilidad de que permanezca fuera de actividad durante algunas semanas.

La ausencia representaría un golpe importante para Gabriel Milito, no solamente por tratarse de uno de los futbolistas con mayor experiencia del plantel, sino porque Romo se ha convertido en una pieza fundamental en la estructura defensiva y porta el gafete de capitán.

Ante ese escenario, Luis Rey y Ángel Chávez aparecen como las principales alternativas que tendría Milito para cubrir la posición del seleccionado mexicano en el duelo frente a los rojinegros.

Chivas también tiene otras dudas

Luis Romo no es el único jugador que mantiene pendiente al cuerpo técnico rojiblanco antes del clásico.

José Castillo y Miguel Gómez también se encuentran en duda para enfrentar al Atlas, aunque ambos ya trabajan al parejo del grupo. Chivas buscará llevarlos de forma progresiva para determinar si están en condiciones de ser considerados para el encuentro del sábado.

El Guadalajara necesita recuperar piezas en un momento importante del torneo. Chivas acumula dos partidos consecutivos sin victoria en la Liga MX, aunque durante la pausa por la Fecha FIFA consiguió un triunfo de 2-0 sobre el América en un encuentro amistoso.

Ahora, Milito deberá preparar uno de los partidos que mayor presión genera en Guadalajara con la posibilidad de hacerlo sin su capitán.

El diagnóstico definitivo determinará cuánto tiempo permanecerá fuera Luis Romo, pero, por ahora, su presencia frente al Atlas luce muy complicada y las Chivas comienzan a trabajar en un Clásico Tapatío sin una de sus piezas más importantes.