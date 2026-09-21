Cruz Azul vive su peor racha en más de dos años

En Cruz Azul no existen días tranquilos. El peso del escudo, los colores y una historia acostumbrada a exigir resultados hacen que la presión sea permanente para todos: desde los jugadores y el cuerpo técnico hasta los directivos, utileros y jardineros. En La Máquina, formar parte de la institución significa vivir en una especie de montaña rusa donde todo puede cambiar de un partido a otro.

Hoy, Cruz Azul no está en una crisis, pero sí atraviesa un momento que comienza a llamar la atención. El vigente campeón acumula cuatro derrotas en apenas nueve jornadas del Apertura 2026, una cifra que contrasta con lo ocurrido en sus torneos recientes y que se acerca al total de tropiezos que sufrió durante todo 2024 (5).

La diferencia también está en la forma. Después de varios torneos en los que La Máquina se acostumbró a terminar entre los protagonistas, ahora aparecen dudas en distintas zonas del campo. La defensa ha mostrado problemas de comunicación, Kevin Mier ha cometido errores y la producción ofensiva dejó de ser constante.

El contraste resulta todavía más evidente al mirar hacia atrás. En el Clausura 2024, con Martín Anselmi, Cruz Azul sumó 33 puntos, producto de 10 triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Terminó segundo y alcanzó la final, donde cayó ante América.

En el Apertura 2024, el equipo dio otro salto: fue líder general con 42 puntos, 13 victorias, tres empates y apenas una derrota. Sin embargo, América volvió a convertirse en su verdugo, esta vez en semifinales.

Erik Lira celebra gol ante América en la Jornada 8 del Apertura 2026. Mexsport

La salida de Anselmi modificó el rumbo, pero no eliminó la competitividad. Con Vicente Sánchez como interino, Cruz Azul consiguió 33 puntos en el Clausura 2025 y volvió a quedar entre los tres primeros. En el Apertura 2025, ya con Nicolás Larcamón, terminó tercero con 35 unidades y solamente dos derrotas.

La historia cambió nuevamente en el Clausura 2026. Larcamón dejó el cargo en la jornada 16 y Joel Huiqui tomó las riendas en el cierre del torneo. Lo que parecía una solución de emergencia terminó en campeonato: La Máquina conquistó el título frente a Pumas después de cerrar la fase regular con 33 puntos.

Aquella inercia parece haberse frenado. Salvo actuaciones destacadas ante Toluca y América, Cruz Azul ha tenido dificultades para encontrar regularidad en el Apertura 2026.

Y hay un dato que retrata mejor que cualquier otro el momento actual: La Máquina volvió a quedarse sin marcar en partidos consecutivos. La última vez que había ocurrido fue en las jornadas 1 y 2 del Clausura 2024, justamente al comienzo de la etapa de Anselmi.

Desde entonces tuvieron que pasar 144 partidos para volver a encontrar una sequía de este tipo, una estadística que explica por qué las señales de alerta comienzan a aparecer en una institución donde la exigencia, gane o pierda, nunca desaparece.