¡VUELVEN A LAS RAÍCES! Cruz Azul festejará la Décima con emotivo partido en Hidalgo

El presidente de Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez, anunció un partido amistoso especial con el que el club celeste celebrará su décima estrella de la Liga MX y presentará oficialmente a su plantel rumbo al Torneo Apertura 2026 y la Leagues Cup.

A través de redes sociales, el directivo informó que el encuentro se disputará el próximo sábado 11 de julio a las 15:30 horas en el Estadio 10 de diciembre, ubicado en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, donde el equipo enfrentará al Club Comunicaciones de Guatemala.

Tengo el gran gusto de comunicarles que el próximo sábado 11 de julio se celebrará en Ciudad Cooperativa Cruz Azul un partido amistoso entre el Club de Futbol Cruz Azul y el Club Comunicaciones de Guatemala, equipo con el que tenemos un antecedente histórico; con ellos disputamos nuestro primer partido internacional en septiembre de 1969”, se lee en la publicación.

El duelo tendrá un significado especial, ya que también servirá como celebración del 10° título de Liga MX obtenido por la Máquina, en un evento dirigido a la afición hidalguense y a la comunidad cooperativista que vio nacer al club.

Además, durante el encuentro se realizará la presentación oficial del plantel y cuerpo técnico que representará a Cruz Azul en el Apertura 2026 y en la Leagues Cup, reforzando el vínculo con su afición.

Para las socias y los socios cooperativistas es motivo de orgullo regresar a nuestras raíces, con actividades familiares que nos ayuden a reactivar la economía local, reconstruir el tejido social e inspirar a las nuevas generaciones”, añadió el directivo.

En los próximos días, el club dará a conocer los detalles sobre la venta de boletos para este evento especial en el corazón de la comunidad cementera.