Cristiano Ronaldo se niega a hablar sobre Messi: el gesto que reaviva la rivalidad en el Mundial 

Cristiano Ronaldo acababa de regalar otra escena para la historia. Dos goles, un triunfo que devolvía a Portugal al camino correcto y una tarde en Houston donde volvió a sentirse dueño del escenario. Pero incluso después de una actuación que parecía pedir todos los reflectores, apareció el nombre de Lionel Messi que durante casi dos décadas ha acompañado cada paso de su carrera.

La zona mixta todavía tenía el eco de su doblete cuando un periodista intentó llevar la conversación hacia los números del argentino. Messi había sido protagonista en sus primeros partidos del torneo y la comparación inevitable volvió a aparecer, como si el futbol todavía necesitara medir a uno contra el otro.

Dale, Dale", se limitó a decir Cristiano Ronaldo sobre la pregunta de los goles de Messi.

El portugués escuchó la pregunta, identificó el camino hacia donde iba y decidió cerrarlo antes de que terminara.

Durante años, la narrativa alrededor de Ronaldo ha sido la de un futbolista obsesionado con competir contra las grandes figuras de su época. Los goles de Messi, la explosión de Kylian Mbappé, los registros de Erling Haaland, parecieron encender el fuego del lusitano.

Pero en Houston, después de marcar dos veces y convertirse nuevamente en protagonista mundial, Cristiano quiso dejar claro que su mirada está en su seleccionado y los goles que anotó contra Uzbekistán.

La historia entre Ronaldo y Messi nunca necesitó declaraciones para existir. Se alimentó de finales, premios, récords y noches imposibles. Cada vez que uno parecía alejarse, el otro encontraba una manera de responder. Una carrera paralela que transformó el futbol moderno.

¿Qué opina CR7 sobre enfrentar a Messi en el Mundial?

Más tarde, cuando apareció la posibilidad de un enfrentamiento contra Argentina en el Mundial, el tono de Cristiano cambió. Ya no rechazó la idea.