La leyenda de Cristiano Ronaldo sumó una nueva página dorada en la Copa del Mundo 2026. El legendario capitán de la Selección de Portugal guió el triunfo de su escuadra con un soberbio doblete ante el combinado de Uzbekistán, alcanzando la cifra de 10 goles totales en la máxima fiesta del balompié internacional y 975 en su trayectoria profesional en partidos oficiales.

El hito del atacante lusitano cobra dimensiones colosales al cumplirse exactamente 20 años y 11 días desde que convirtiera su primer tanto en el torneo, consolidándose como un ejemplo absoluto de longevidad deportiva a sus 41 años.

El hombre récord de las Copas del Mundo

Con estas dos nuevas anotaciones en la fase de grupos, el atacante de Portugal se desmarcó de cualquier otra figura en la historia del futbol al convertirse en el primer y único jugador capaz de mover las redes en seis ediciones mundialistas consecutivas (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

El reconocido estadístico español Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, conocido internacionalmente en redes sociales como MisterChip, resaltó la vigencia del ariete:

Alexis María Martín-Tamayo Blázquez (@2010MisterChip), analista deportivo, destacó en la plataforma X: "El dato de la longevidad goleadora del portugués".

Cronología de la cosecha goleadora de 'CR7'

La distribución de los 10 goles anotados por el astro de Portugal a lo largo de las últimas dos décadas se desglosa de la siguiente manera:

Alemania 2006 : 1 gol (vía penal frente a Irán).

: 1 gol (vía penal frente a Irán). Sudáfrica 2010 : 1 gol (de jugada ante Corea del Norte).

: 1 gol (de jugada ante Corea del Norte). Brasil 2014 : 1 gol (de volea contra Ghana).

: 1 gol (de volea contra Ghana). Rusia 2018 : 4 goles (hat-trick histórico a España y uno de cabeza a Marruecos).

: 4 goles (hat-trick histórico a España y uno de cabeza a Marruecos). Qatar 2022 : 1 gol (desde los once pasos contra Ghana).

: 1 gol (desde los once pasos contra Ghana). Norteamérica 2026: 2 goles (ambos de jugada en el triunfo 5-0 ante Uzbekistán).

La persecución en la tabla histórica

A pesar de la brillante exhibición en el torneo actual, el Comandante se mantiene rezagado en la encarnizada comparativa histórica frente a Lionel Messi. El astro de la Selección de Argentina tomó la delantera en la cima de goleadores de la competición al registrar 18 goles en su cuenta personal.

Sin embargo, el accionar de Cristiano Ronaldo no solo mantiene a la escuadra lusitana con paso firme hacia la ronda de octavos de final, sino que eterniza su nombre como el máximo sinónimo de consistencia en el balompié contemporáneo.