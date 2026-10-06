Cristiano Ronaldo y otros futbolistas que se alejaron de su selección por problemas con el DT

Tras la postura de Cristiano Ronaldo sobre no volver a vestir la camiseta de su selección mientras el actual entrenador siga al mando, es inevitable recordar a otros futbolistas que han renunciado a ese privilegio por problemas similares.

Las diferencias entre jugador y DT son comunes en los clubes y, si bien también suceden en las selecciones, la estadía de los futbolistas no siempre depende de la decisión del entrenador, sino de sus principios o berrinches.

Entre los futbolistas más destacados en el exclusivo club de la inconformidad se encuentran Cristiano Ronaldo, Ruud Gullit, Roberto Mancini, Eric Cantona y uno de los más sorprendentes de todos: el mexicano Alexis Vega.

Ruud Gullit y Países Bajos en 1994

El centrocampista tuvo diferencias con el seleccionador Dick Advocaat desde un partido amistoso contra la Selección de Inglaterra, en el que el entrenador hizo que Gullit jugara en una posición distinta a la suya y, además, lo sustituyó, algo que generó gran molestia en el neerlandés.

Los problemas se incrementaron cuando el futbolista de la Sampdoria cuestionó los planteamientos de juego del estratega, abandonó la concentración y decidió no asistir a la Copa del Mundo de Estados Unidos.

Ruud Gullit se negó a ir al mundial del 94 Redes sociales: @ruudgullit

Roberto Mancini e Italia en 1994

El media punta venía de tener una gran temporada con la Sampdoria, en la que fue el goleador del equipo y una pieza fundamental en el título de la Copa italiana; además, marcó 12 goles en la campaña. El percance llegó cuando el entrenador Arrigo Sacchi decidió dejarle claro cuál sería su papel en aquella mítica selección de los noventa: ser el suplente de Roberto Baggio.

Algo que no tomó nada bien Roberto Mancini; reclamó que ambos tenían la posibilidad de ser titulares en un esquema distinto, pero el seleccionador optó por seguir con su idea. El jugador decidió no ir al mundial y años más tarde declaró estar arrepentido por no tomar la oportunidad de ir y disputar una final de Copa del Mundo.

Roberto Mancini no asistió al mundial del 94 tras problemas con el DT Reuters

Eric Cantona y Francia en 1996

A diferencia de los casos anteriores, Cantona no renunció; lo echaron. El delantero estelar del Manchester United era uno de los referentes de la selección francesa en aquella época; incluso el DT Aimé Jacquet lo nombró su capitán para el proceso rumbo a la Eurocopa de 1996. Cantona lo tenía todo con su selección: el gafete, titularidad, y era la referencia absoluta del cuadro galo al ser uno de los mejores jugadores del mundo.

Pero él mismo se dio un balazo en el pie con sus actitudes, ya que recibió una sanción en Inglaterra al agredir a un aficionado del Crystal Palace. Por lo que el seleccionador de Francia decidió no convocarlo durante una fecha FIFA. Además, le dio la oportunidad a futbolistas jóvenes que venían mostrando buen nivel, como: Zinedine Zidane y Didier Deschamps.

Cuando se anunció la lista de convocados franceses para la Eurocopa de 1996, Jaquet dejó fuera a Cantona, argumentando que deseaba continuar con la base de jugadores que había formado; y nunca más volvió a llamarlo.

Eric Cantona fue referente del Manchester United, pero en Francia le cerraron las puertas Reuters

Alexis Vega y México en 2026

Al igual que los antes mencionados el futbolista mexicano Alexis Vega decidió alejarse de su selección nacional, pero no por un problema directo con el entrenador, sino por su rol dentro del equipo, además la forma en la que el auxiliar técnico Rafael Márquez se dirigía ante otros futbolistas y él.

Durante la Copa del Mundo 2026, Alexis Vega solo disputó 11 minutos ante Sudáfrica en el juego inaugural; y no volvió a tener participación en todo el certamen. Para Javier Aguirre, las opciones frecuentes en el banquillo fueron: Brian Gutiérrez, Orbelin Pineda y Santiago Giménez, pero no el futbolista de los Diablos Rojos del Toluca.

Meses después y al finalizar un partido de la jornada 10 de la Liga MX, el jugador mexicano declaró que iba a meditar su continuidad con la Selección Nacional de México.