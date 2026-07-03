Cristiano Ronaldo emociona al enviar mensaje a niño sobreviviente de los terremotos en Venezuela

Con Portugal ya instalado en los octavos de final del Mundial 2026 y con la mirada puesta en el cruce ante España, el foco del torneo se desvió por unos minutos del césped a la pantalla de un hospital en Caracas.

Ahí, en una cama clínica, Andrés Mieles, un niño de 12 años sobreviviente de los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, recibió un mensaje que no esperaba. Cristiano Ronaldo hablándole directamente.

Hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres superfan. Cuando te pongas bueno, quiero invitarte a ver un partido y disfrutar”, dijo el delantero portugués en un video grabado desde la concentración del equipo.

El gesto llegó después de una cadena que empezó lejos de los focos del Mundial. Mieles sobrevivió a los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 en Caraballeda, pero perdió a su familia y una pierna durante el desastre. Su caso se difundió en redes sociales tras una publicación del usuario Juan Kassabji, quien pidió una tarjeta de Cristiano Ronaldo para el niño.

La historia escaló rápido. El creador de contenido Armando Poyo acudió al Hospital Miguel Pérez Carreño para mostrarle al menor el mensaje del delantero que ha marcado una era en el futbol mundial, algo que parecía imposible.

La reacción fue inmediata. Rodeado de médicos y con la mirada fija en la pantalla, Mieles vio a su ídolo hablarle como si el estadio se hubiera trasladado, por un instante, a su habitación.

Me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo”, cerró Cristiano Ronaldo, en un gesto que rápidamente se viralizó y que conectó dos realidades opuestas: la del Mundial y la de una tragedia que aún deja huellas profundas en Venezuela.

En medio del camino hacia un Portugal vs España de alta tensión, el futbol volvió a recordar que su alcance no se mide solo en goles.