Por seguridad, limitarán acceso al Ángel y al Zócalo el domingo

Para minimizar riesgos por la aglomeración de personas en los festejos mundialistas, el Gobierno de la Ciudad de México implementará un despliegue operativo sin precedentes para el partido México-Inglaterra de octavos de final.

En conferencia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que la prioridad absoluta es descentralizar la concentración de aficionados, rompiendo con la tendencia de saturar el Zócalo y el Ángel de la Independencia. Esta semana, cuatro personas murieron en la zona de festejos de Paseo de la Reforma

Anunció que el ingreso a ambas zonas seguirá siendo libre, pero con cupo estrictamente limitado. Con el fin de salvaguardar la integridad de los asistentes, se instalará un perímetro de seguridad alrededor del monumento y de la plaza.

Las autoridades prevén que la ciudadanía comience a arribar desde temprana hora del domingo. Sin embargo, la regla será que en cuanto el Ángel alcance su capacidad máxima, o en el momento que inicie el partido, el perímetro será cerrado por completo y no se permitirá el ingreso de más aficionados. Se invitará a los rezagados a desplazarse a otras glorietas de Reforma. En el Ángel, el cupo máximo permitido será de 25 mil personas.

“La entrada al Ángel o al Zócalo es libre, pero con aforo limitado; la entrada es libre, pero el cupo, limitado por la seguridad de todas y todos, dijo Brugada

Además, anunció la ampliación de los puntos de transmisión del partido, de 56 a 62 en espacios públicos equipados con pantallas de alta definición en varios puntos de la ciudad.

En el Reforma habrá seis nuevas pantallas, desde la Estela de Luz, y ya no desde la Diana Cazadora y hasta el cruce con avenida Hidalgo.

El operativo contempla la participación de 40 mil servidores públicos, quienes operarán apoyados por un sistema de monitoreo tecnológico permanente para atender contingencias en tiempo real.

Más de 17 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) vigilarán los cuadrantes y 24 mil servidores adscritos a Protección Civil, Bomberos, personal de emergencias, Salud, Cultura, Bienestar y Participación Ciudadana realizarán acciones de protección, orientación verificación, cuidado y acompañamiento. Sólo en Reforma habrá 14 mil servidores públicos, seis mil de ellos policías.

Un contingente médico especializado de 800 profesionales de la salud estará distribuido en los puntos de mayor densidad peatonal.

Para contener la llegada de aficionados procedentes del Estado de México, el gobierno capitalino coordinó esfuerzos institucionales con la Secretaría de Gobierno mexiquense y 11 municipios conurbados, a fin de que dichas localidades repliquen la instalación de pantallas y celebraciones en sus plazas principales.

La jefa de Gobierno emitió cuatro llamados urgentes a la población para consolidar una cultura de cuidado colectivo: llegar con bastante tiempo de antelación a los puntos de reunión, conscientes de que los accesos al Ángel se clausurarán al iniciar el juego; optar por disfrutar el partido en los festivales locales habilitados en sus propias alcaldías o municipios; mantenerse al pendiente de las cuentas oficiales del Gobierno para conocer el estado de los aforos, vías de movilidad y rutas de evacuación en tiempo real, y celebrar con prudencia, atender las órdenes de las autoridades civiles y evitar prácticas de alto riesgo, haciendo especial énfasis en moderar el consumo de alcohol en la vía pública.