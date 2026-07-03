¡Inglaterra llegó a CDMX! Así los recibió la afición mexicana

La Selección de Inglaterra ya está en la Ciudad de México. El conjunto de los Tres Leones arribó alrededor de las 7:50 de la noche, donde los esperaba un importante operativo de seguridad conformado por aproximadamente 400 elementos.

A su llegada, cerca de 100 aficionados se dieron cita para recibir al combinado inglés, aunque el ambiente estuvo lejos de ser una bienvenida tranquila. Desde que aparecieron los jugadores comenzaron los gritos de ”¡México, México!”, además del tradicional “Canta y no llores”, acompañados de algunos abucheos y otros cánticos dirigidos hacia los visitantes.

Inglaterra suma más de 15,000 kilómetros de recorrido en el Mundial 2026. David Olaff

En lo futbolístico, Inglaterra dejó la impresión de ser un equipo visiblemente cansado. El viaje desde Estados Unidos, sumado al tráfico de la Ciudad de México, parecía reflejarse en los rostros de varios futbolistas, quienes descendieron concentrados y con pocas muestras de interacción con la afición.

El único que se tomó un momento para responder al cariño y también a la presión del público fue Jude Bellingham, una de las grandes figuras de esta selección, quien saludó a los aficionados antes de continuar su camino.

Quien también se robó los reflectores fue el técnico Thomas Tuchel. El estratega recibió una fuerte dosis de abucheos por parte de los presentes, pero respondió con una sonrisa mientras caminaba rumbo al autobús que trasladó al equipo a su hotel de concentración.

Así fue el primer contacto de Inglaterra con la afición mexicana, en una llegada que dejó claro que el ambiente rumbo a este esperado duelo ya comenzó a calentarse.