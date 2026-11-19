Está de regreso. Cristian Calderón estará disponible con Pumas para la Jornada 17 del Apertura 2026. En el duelo vital ante Rayados, ‘Chicote’ estará a disposición de Esteban Solari, por lo que es probable que tenga minutos. Así, el lateral mexicano volverá a los partidos oficiales tras más de dos meses fuera por una lesión.

Calderón regresó a los entrenamientos de Pumas a la par del equipo desde hace algunos días. Progresivamente, el lateral ha mejorado en cuanto a lo físico, para finalmente ya estar al 100%. Ante esto, fuentes cercanas a Excélsior aseguraron que es “seguro que Chicote estará convocado este sábado para el encuentro ante Rayados.

Chicote está de regreso MEXSPORT

¿Qué le pasó a Chicote Calderón? ¿Desde cuándo no juega?

El 10 de septiembre del presente año, Cristian Calderón sufrió una lesión muscular. En el duelo ante León, correspondiente a la Jornada 7 del AP26, el lateral salió de cambio apenas al minuto 23 tras sentir molestias después de un intento de remate. Posteriormente, se le realizaron estudios para saber la gravedad de la lesión.

De inicio, se esperaba que el lateral estuviera de cuatro a seis semanas de baja por una molestia en la ingle izquierda. Sin embargo, este periodo se extendió y ya pasaron dos meses y nueve días desde que jugó su último encuentro. Sin embargo, la intención siempre fue no forzarlo y tenerlo disponible cuando ya estuviera al 100%, situación en la que ya se encuentra.

Chicote se lesionó ante León en la J7 MEXSPORT

¿Quién jugó en el lugar de ‘Chicote’ Calderón mientras estuvo lesionado?

Mientras Cristian Calderón estuvo fuera, Esteban Solari decidió habilitar como lateral izquierdo a Pablo Bennevendo. Aunque dicho jugador no juega naturalmente en esa posición, a eso tuvo que recurrir el ‘Tano’, ya que necesitaba ‘sacrificar’ a un extranjero por el cupo dentro del campo, algo que perjudicó a Álvaro Angulo en esa banda.

Durante ese lapso en el que Calderón estuvo fuera, Pumas disputó nueve partidos, de los cuales únicamente ganó dos, perdió tres y empató cuatro, en los cuales recibieron 17 goles. Ahora, ‘Chicote’ buscará con su regreso darle más solidez en defensiva al equipo, aunque ya sea en la última jornada.

‘Chicote’ vuelve para la J17 con Pumas MEXSPORT

¿‘Chicote’ será titular ante Rayados?

Cristian Calderón ya estará disponible para el duelo de ‘vida o muerte’ para Pumas. Sin embargo, no está garantizada su participación en el once inicial por la banda izquierda. Más allá de que es su posición natural y Álvaro Angulo perdió la titularidad, la falta de ritmo puede jugar en su contra dentro de un partido clave para Pumas.