NFL libera a Josh Jacobs de la Lista de Exención del Comisionado y volverá con Green Bay Packers

La NFL notificó oficialmente este viernes 16 de octubre a Josh Jacobs, estelar corredor de los Green Bay Packers, que será retirado de la Lista de Exención del Comisionado (Commissioner Exempt List) a partir del próximo lunes 19 de octubre.

Con esta importante actualización en su estatus de plantilla, el egresado de la Universidad de Alabama quedará completamente habilitado para disputar el compromiso de la Semana 7 con el conjunto de Wisconsin, programado para el domingo 25 de octubre, tras haberse ausentado durante los primeros seis partidos de la temporada regular.

¿Por qué estaba suspendido Josh Jacobs?

El motivo por el cual Jacobs permanecía fuera de los emparrillados se remonta a un incidente ocurrido en mayo de 2026 en el condado de Brown, Wisconsin, donde fue arrestado tras un altercado de violencia doméstica con su expareja.

A raíz de este acontecimiento, la fiscalía local le formuló cargos penales por dos delitos menores (misdemeanors): agresión (battery) y daño criminal a la propiedad, lo que detonó la intervención inmediata de las autoridades de la liga.

Ante la gravedad de la situación, la NFL decidió colocar al corredor en la Lista de Exención del Comisionado el pasado 30 de agosto, una medida preventiva que funciona como una inhabilitación pagada mientras se realiza una investigación interna bajo la Política de Conducta Personal de la liga.

El proceso judicial del jugador tuvo un avance significativo durante el mes de septiembre de 2026, cuando Jacobs decidió llegar a un acuerdo de culpabilidad al responder "no contest" (no disputar los cargos) ante las acusaciones de agresión y daños a la propiedad.

Josh Jacobs en un juego con Green Bay IG:@iam_joshjacobs

A pesar de autorizar su restitución a la nómina activa de los Packers, la NFL aclaró en su comunicado que la revisión e investigación sobre el caso de Jacobs se mantiene abierta y en marcha, por lo que el cambio en su estatus deportivo no detiene el análisis de posibles sanciones futuras.

De esta manera, los Packers recuperan a una de sus principales armas ofensivas para la parte media del calendario, mientras que la liga determinará si los seis encuentros en los que Jacobs estuvo inhabilitado serán contabilizados como el cumplimiento definitivo de su sanción disciplinaria.