Fallece Hyron Andrews, jugador de rugby, a los 31 años

El rugby internacional está de luto por el deceso de Hyron Diego Andrews, jugador sudafricano de 31 años que falleció este viernes durante la concentración de los Lions en Francia, donde su equipo se preparaba para disputar la Copa de Campeones de Europa.

¿Quién era Hyron Andrews?

Nacido en Paarl, Sudáfrica, Andrews comenzó su camino en el rugby desde las categorías juveniles. En 1015 representó a los Junior Springboks, la selección sudafricana sub-20, con la que participó en competencias internacionales.

Su carrera profesional estuvo marcada por su etapa con los Sharks de Durban, club al que permaneció durante una década. Durante esos años creció como jugador y se ganó un lugar dentro de la institución, que lo recordaba con el apodo de "Ice".

Andrews jugaba como segunda línea, una posición en la que los jugadores tienen un papel fundamental en las formaciones de contacto y en las jugadas de saque lateral.

En 2024 dio el salto al rugby inglés con Sale Sharks; inicialmente llegó como refuerzo temporal, pero sus actuaciones le permitieron continuar en el equipo durante las siguientes temporadas; en total disputó 45 partidos con el conjunto inglés.

Para la temporada 2026-2027 regresó a Sudáfrica para incorporarse a los Lions, equipo de Johannesburgo con el que había comenzado una nueva etapa profesional. Su fallecimiento ocurrió en la víspera del compromiso del club ante Stade Rochelais, correspondiente a la primera jornada de la Copa de Campeones de Europa.

¿Qué se sabe de su fallecimiento?

La Unión Sudafricana de Rugby informó que Andrews falleció tras un accidente en el hotel donde se hospedaba con los Lions en Francia. Reportes de medios franceses señalaron que fue encontrado inconsciente; sin embargo, los detalles que cubren las circunstancias de su muerte no fueron precisados por el equipo en su comunicado.

¿Qué pasa con el partido programado?

Pese a la pérdida de su compañero, los Lions confirmaron que mantendrán su compromiso ante Stade Rochelais, programado para este sábado 17 de octubre, en memoria de Andrews.

La organización europea anunció un minuto de silencio antes de los encuentros de sus competiciones durante el fin de semana.

Hyron deja un legado significativo en el rugby y una huella profunda en los clubes que formaron parte de su carrera, quienes se reúnen en estos momentos complicados para conmemorar a un jugador que compartió años de esfuerzo, compañerismo y pasión por este deporte.